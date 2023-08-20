Пенсії в Україні планують підвищити у 2024 році: як зміняться суми виплат

2024 року пенсії українців будуть проіндексовані й в середньому суми виплат можуть збільшитися на 16%. Крім того, депутати вважають, що потрібно загалом переглянути формування прожиткового мінімуму, щоби виплати відповідали реальним потребам.

Індексація пенсій під час війни

Законодавство України дозволяє не проводити індексацію виплат під час війни, проте 2023 року уряд знайшов можливість провести індексацію пенсій. У 2024 році також планують провести індексацію виплат та зберегти субсидії для малозабезпечених українців.

"Зараз середня пенсія по Україні становить близько 5311. Наступного року має додатися ще 16%. Зрозуміло, що зараз дуже потужні інфляційні процеси, триває війна, і ми не знаємо, що буде з економікою навесні наступного року. Але держава має знаходити можливість виконувати свої зобов'язання перед людьми та підтримувати на рівні, передбаченому законом", - наголошує Олександр Качура.

Підхід до нарахування виплат потрібно змінювати

На думку депутата, в Україні потрібно змінити підхід до нарахування пенсій та прожиткового мінімуму.

"Ми повинні змінювати підхід і підтягнути пенсію до реального прожиткового мінімуму. Зрештою, потрібно взагалі переглянути процес формування прожиткового мінімуму, бо при прожитковому мінімуму 9435 гривень пенсія не відповідає реальним потребам", - сказав депутат.

Він наголосив, що в Україні має тривати робота над впровадженням накопичувальних пенсій, щоб у майбутньому люди могли отримувати такі ж гідні виплати, як і в інших європейських країнах.