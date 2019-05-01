Дополнительные выплаты в мае: каким категориям дадут помощь

В мае украинцы получат дополнительную помощь в размере от 530 гривен до 3850 гривен
В начале мая некоторые категории населения должны получить дополнительную материальную помощь. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.
В документе указывается, что некоторые категории населения Украины имеют право на дополнительную материальную помощь, которую выплатят до 5 мая 2019 года.
На помощь могут рассчитывать:
Для этих категорий назначена дополнительная одноразовая материальная помощь от 530 гривен до 3850 гривен.
Для лиц с ограниченными вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1295 гривен;
Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной - 3850 гривен;
В мае украинцы получат дополнительную материальную помощь (Коллаж РБк-Украина)
Членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз - 840 гривен;
Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 530 гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинские пенсионеры могут получить дополнительную, 13-тую пенсию.
А также рассказывали о том, какие изменения в выплате субсидий ждут украинцев в мае.