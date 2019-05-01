Додаткові виплати в травні: яким категоріям дадуть допомогу

На початку травня деякі категорії населення повинні отримати додаткову матеріальну допомогу. Про це повідомляється на сайті Міністерства соціальної політики.

У документі вказується, що деякі категорії населення України мають право на додаткову матеріальну допомогу, яку виплатять до 5 травня 2019 року.

На допомогу можуть розраховувати:

Учасники бойових дій;

Постраждалі учасники Революції гідності;

Особи, які отримали інвалідність внаслідок війни;

Учасники війни та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

Особи, на яких поширюється дія закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

Жертви нацистських переслідувань;

Для цих категорій призначена додаткова одноразова матеріальна допомога від 530 гривень до 3850 гривень

Для осіб з обмеженими внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи - 3850 гривень;

II групи - 3400 гривень;

III групи - 2950 гривень;

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків - 1295 гривень;

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 3850 гривень;

У травні українці отримають додаткову матеріальну допомогу (Колаж РБк-Україна)

Членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге - 840 гривень;

Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 530 гривень

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські пенсіонери можуть отримати додаткову, 13-ту пенсію.

А також розповідали про те, які зміни у виплаті субсидій чекають на українців у травні.