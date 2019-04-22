Новые правила выплаты субсидий: какие изменения ждут украинцев в мае

Фото: Субсидии в Украине (коллаж РБК-Украина)

С мая некоторым гражданам надо будет подать обновленные документы для получения субсидий

Монетизация субсидий действует в Украине. В мае 2019 года в этой сфере нас ждут некоторые важные изменения.

Так, стало известно, что в мае нужно будет подать обновленный комплект документов для получения субсидии. Согласно законам Украины, каждый год в мае проводят процесс переназначения субсидий на новый год (это касается как отопительного сезона, так и неотопительного - ред.).

В Минсоцполитики уточняют, что в этом году в мае субсидии переназначат автоматически. Это коснется 3 миллионов украинских семей.

В то же время остальные должны подать два обновленных документа: заявление и декларацию о доходах. Их нужно подать повторно в Управление социальной защиты населения.

Фото: Субсидии в Украине (РБК-Украина)

Кому нужно подать обновленные документы?

Это нужно сделать тем, кто арендует жилье, внутренне перемещенным гражданам, семьям, которым субсидию назначили не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц, семьям, в которых есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых доходы отсутствуют или составляют сумму, меньшую минимальной заработной платы.

Кстати, до мая этого года в правительстве решили оставить обе формы начисления субсидий – наличную и безналичную. Тем, кто исправно платит за коммуналку, деньги от субсидий продолжат выдавать на руки. А вот тем, кто имеет задолженность, субсидии переведут в безналичную форму до момента, пока те не погасят свои долги.

При этом помощь государства на отопительный сезон 2019-2020 будут рассчитывать в зависимости от доходов украинцев в 1-2 кварталах 2019 года. В Минсоцполитики напомнили, что не планируют менять критерии для назначения субсидий, поэтому не ожидают, что количество субсидиантов в новом сезоне уменьшится.

Также там напомнили, что если у любого человека есть вопросы по субсидиям, их можно задать, обратившись на горячую линию правительства по телефону 15−54. Кроме того, получить ответы на вопросы можно и на сайте, посвященном субсидиям.

Напомним, ранее стало известно, что грозит украинцам за долги по коммуналке.

Также мы рассказывали, куда украинцы тратят деньги, которые им начисляют за оплату коммунальных услуг.