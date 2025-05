Донька Мозгової заручилася зі своєю дівчиною: зворушливе зізнання і фото незвичної обручки

У своєму блозі вона опублікувала фото з коханою і продемонструвала незвичну каблучку з перлами.

"Приймаємо вітання", - зазначила Зоя Мозгова.

Зоя Мозгова виходить заміж (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Також вона поділилася щасливим відео зі своєю коханою і написала зворушливий пост.

"We Said "YES" (Ми сказали: "Так" - ред.), - зазначила вона у своїй публікації англійською мовою.

Судячи з усього, саме Зоя подарувала своїй дівчині обручку і зробила пропозицію.

"Іноді шлях до іншої людини - це насправді шлях назад до самого себе. До тих куточків усередині, які дуже давно були закриті, в страху забуті", - зізналася вона.

Також 31-річна Зоя зізналася, що не вірила, що знову зможе комусь довіряти.

"На цьому березі, під відкритим небом Гоа, я зробила крок. Не зі страху втратити. А через бажання бути справжньою. Обрати нас. Обрати шлях разом", - підсумувала вона.

Як відреагувала Олена Мозгова

Олена Мозгова вже встигла відреагувати на публікацію своєї доньки. У коментарі до публікації вона побажала дівчатам щастя.

"Віраж! Будьте щасливі", - зазначила продюсерка.

Водночас Зоя теж відповіла мамі.

"Любимо та обіймаємо", - зазначила Зоя Мозгова.

Зоя Мозгова зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Що відомо про особисте життя Зої Мозгової

Старша дочка Мозгової публічно зробила камінг-аут і розповіла про свою орієнтацію в липні 2024 року. На той момент дівчина вже була рік у стосунках.

"Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб розділити велику радість життя і зробити камінг-аут. Моє серце наповнене коханням, дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині. За чудове життя, нашу сім'ю, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя у внутрішній світ", - написала тоді Зоя.

Її обраницю звати Юлія, у неї є доньки-близнючки від попередніх стосунків.

Олена Мозгова підтримала старшу доньку після камінг-ауту та порадила не звертати увагу на хейтерів.

А от відомий співак Олександр Пономарьов, який свого часу удочерив Зою, неоднозначно відреагував на вибір доньки. Він зазначив, що для нього це "не дуже комфортна історія".

Старша донька Мозгової (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Нагадаємо, Зоя - дочка Олени Мозгової від чоловіка на ім'я Дмитро. Їхні стосунки були непростими, і пара вирішила розійтися, бо їм краще вдавалося вести бізнес і дружити.

Однак потім Олена дізналася, що вагітна. Продюсерка вирішила залишити дитину і спробувати зберегти стосунки з чоловіком, проте скоро вони розійшлися. Коли Зої було 4 роки, її батька вбили.

Незабаром Мозгова почала жити з Олександром Пономарьовим, який виростив Зою як рідну доньку.