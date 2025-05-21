Донька Мозгової заручилася зі своєю дівчиною: зворушливе зізнання і фото незвичної обручки

Старша донька продюсерки Олени Мозгової Зоя поділилася радісною новиною - вона заручилася зі своєю дівчиною Юлією.
Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
У своєму блозі вона опублікувала фото з коханою і продемонструвала незвичну каблучку з перлами.
"Приймаємо вітання", - зазначила Зоя Мозгова.
Зоя Мозгова виходить заміж (фото: instagram.com/matatatahakuna)
Також вона поділилася щасливим відео зі своєю коханою і написала зворушливий пост.
"We Said "YES" (Ми сказали: "Так" - ред.), - зазначила вона у своїй публікації англійською мовою.
Судячи з усього, саме Зоя подарувала своїй дівчині обручку і зробила пропозицію.
"Іноді шлях до іншої людини - це насправді шлях назад до самого себе. До тих куточків усередині, які дуже давно були закриті, в страху забуті", - зізналася вона.
Також 31-річна Зоя зізналася, що не вірила, що знову зможе комусь довіряти.
"На цьому березі, під відкритим небом Гоа, я зробила крок. Не зі страху втратити. А через бажання бути справжньою. Обрати нас. Обрати шлях разом", - підсумувала вона.
Олена Мозгова вже встигла відреагувати на публікацію своєї доньки. У коментарі до публікації вона побажала дівчатам щастя.
"Віраж! Будьте щасливі", - зазначила продюсерка.
Водночас Зоя теж відповіла мамі.
"Любимо та обіймаємо", - зазначила Зоя Мозгова.
Зоя Мозгова зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/matatatahakuna)
Старша дочка Мозгової публічно зробила камінг-аут і розповіла про свою орієнтацію в липні 2024 року. На той момент дівчина вже була рік у стосунках.
"Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб розділити велику радість життя і зробити камінг-аут. Моє серце наповнене коханням, дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині. За чудове життя, нашу сім'ю, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя у внутрішній світ", - написала тоді Зоя.
Її обраницю звати Юлія, у неї є доньки-близнючки від попередніх стосунків.
Олена Мозгова підтримала старшу доньку після камінг-ауту та порадила не звертати увагу на хейтерів.
А от відомий співак Олександр Пономарьов, який свого часу удочерив Зою, неоднозначно відреагував на вибір доньки. Він зазначив, що для нього це "не дуже комфортна історія".
Нагадаємо, Зоя - дочка Олени Мозгової від чоловіка на ім'я Дмитро. Їхні стосунки були непростими, і пара вирішила розійтися, бо їм краще вдавалося вести бізнес і дружити.
Однак потім Олена дізналася, що вагітна. Продюсерка вирішила залишити дитину і спробувати зберегти стосунки з чоловіком, проте скоро вони розійшлися. Коли Зої було 4 роки, її батька вбили.
Незабаром Мозгова почала жити з Олександром Пономарьовим, який виростив Зою як рідну доньку.
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