Олена Мозгова вперше прокоментувала камінг-аут старшої доньки

Так, Зоя опублікувала допис, в якому розповіла, як українці відреагували на її камінг-аут.

"Багато хто подякував мені за сміливість сказати як є, тому що вони бояться зробити так само. Бояться тому, що більша частина суспільства живе радянським минулим і мислить стереотипами, які вже багато років не тільки засуджуються, а навіть караються законом у вільному світі", - написала вона.

"Бути собою і відкрито любити того, кого хочеш, і робити так, як вважаєш за потрібне, поки що, на жаль, в Україні доволі важко, а в деяких випадках неможливо. Соціальна модель суспільства побудована настільки примітивно, що люди досі вважають, що можуть нав'язувати свої правила і втручатися в життя інших", - додала Мозгова.

Зоя Мозгова (фото: instagram.com/matatatahakuna)

У коментарях під публікацією зіркова матуся побажала доньці щастя і порадила не звертати увагу на хейтерів.

"Сонечко, будь щаслива! Не звертай уваги на хейтерів. Вони нещасні люди з відсутністю славного, цікавого, свідомого і наповненого життя. Тому й лізуть у чуже. Люблю тебе! І завжди поруч", - зазначила продюсерка.