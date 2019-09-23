Крутой украинский спецзназ: в сети показали работу закрытого подразделения ВСУ

Украинский спецназ на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)

Закрытое подразделение ВСУ выполняет множество задач в зоне ООС

В зоне ООС на Донбассе есть представители различных подразделений и работу некоторых военных обычно не показывают и не афишируют. Однако журналисты "Радио Свобода" показали видео, где видно, как работает украинский спецзназ в зоне ООС.

Отмечается, что это закрытое подразделение Военных Сил Украины, которое работает в различных направлениях, чтобы максимально защитить границы Украины от атаки противников. Также журналисты указали, что на видео есть кадры, на которых можно увидеть, как готовят новобранцев.

"Это закрытое подразделение ВСУ. Подрывная деятельность, разведка, контрдиверсионные работы – далеко не полный перечень задач Сил специальных операций. Смотрите, как готовят группы ССО к выходу на Донбасс и как закаляют новобранцев", - говорится в подписи к видео.

Це закритий підрозділ ЗСУ. Підривна діяльність, розвідка, контрдиверсійні роботи – далеко не повний перелік завдань Сил спеціальних операцій.

Дивіться, як готують групи ССО до виходу на Донбас і як загартовують новобранців? pic.twitter.com/mPOr4Dhhvv — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 23 сентября 2019 г.

Ранее мы сообщали о том, что жители Донбасса негативно высказались о решении отвести войска, так как боятся, что сразу после того, как уйдут украинские военные, территорию захватят боевики.

"Тут будет мясорубка, настоящая. Потому что оккупанты все равно сюда зайдут. А это украинская территория", - заявляют жители поселка Золотое.

Кроме того, мы сообщали о том, что в сеть попали списки с данным о предателях Украины – туда вошли боевики группировки "ДНР", коллаборанты и те, кто примкнул к террористам на Донбассе.