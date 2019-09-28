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Во Львовской области закончились международные военные учения Rapid Trident-2019

Новости » Общество    28.09.2019 - 12:40
Во Львовской области закончились международные военные учения Rapid Trident-2019
Фото: учения Rapid Trident-2019 (dpsu.gov.ua)

Основной их целью было изучение подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО.

Во Львовской области закончились международные военные учения Rapid Trident-2019, целью которых была подготовка подразделений к ведению боевых действий по стандартам НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Сообщается, что в учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники.

Украина на учениях представлена ​​бойцами одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ, ЛитПолУкрбрига, оперативной группой гражданско-военного сотрудничества ВСУ, подразделениями РХБ защиты и оперативного обеспечения, а также батальонно-тактической группой МВД.

Учения проводились с помощью систем имитационного моделирования, которые позволяют отрабатывать действия своих подразделений и условного противника в едином виртуальном пространстве в режиме реального времени.

"Все элементы учений Rapid Trident-2019 проходили в условиях максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

Напомним, военные учения Rapid Trident-2019 стартовали 16 сентября. К учениям привлекли военнослужащих из Украины, США, Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Контингент американской и канадской армии составил около 500 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США в октябре развернут танковый батальон у границы Литвы с Беларусью. На военном полигоне около литовского города Пабраде, который находится в 10 километрах от границы Беларуси, развернут танковый батальон 9-го полка первой дивизии армии США.

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