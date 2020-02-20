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На Донбассе ВСУ ликвидировали наемника из "питерской" группировки (фото)

STYLERВойна    20.02.2020 - 08:04
На Донбассе ВСУ ликвидировали наемника из "питерской" группировки (фото)
Боевик на Донбассе (Иллюстративное фото: YouTube screenshot/RafaVideoart channel)

Наемник из Минска погиб во время боевых действий в районе Березовское

На Донбассе ликвидирован боевик Антон Коровин с позывным "Волк", который приехал из столицы Беларуси Минска в Украину на оккупированные территории воевать против ВСУ.

Как сообщил известный блогер с ником Necro Mancer в своем Twitter, наемник был убит 18 февраля предположительно во время боевых действий в районе поселка Березовское в Луганской области.

Этот населнный пункт в настоящее время захвачен бандформированими "ЛНРовцев".

Согласно данным на сайте "Миротворец", 34-летний Коровин входил в группировку "Призрак". Воевал против Украны с 2014 года.

Как пишут пособники оккупантов в сети, "Волк" был участником боев в Дебальцево, входил в "питерскую" группу НВФ.

На Донбассе ликвидирован боевик Антон Коровин с кличкой "Волк" (Фото: twitter.com/666_mancer)

Напомним, что 18 февраля вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный оккупанты пробовали совершить прорыв и пошли в масштабную атаку - бой длился более 5 часов и завершился их полным провалом. Украинские военные дали мощный отпор боевикам, и те с потерями отступили.

Согласно данным разведки, у террористов - четверо погибших и шестеро раненых. Бойцы ВСУ в сражении под Золотым также понесли потери - погиб 22-летний военный Максим Хитайлов, еще трое получили ранения, и двое были контужены.

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Новости Украины Донбассбоевикинаемник
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