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Бой под Золотым: в госпитале рассказали о состоянии раненых военных (видео)

STYLERВойна    19.02.2020 - 15:52
Бой под Золотым: в госпитале рассказали о состоянии раненых военных (видео)
Раненых военных ВСУ доставили в харьковский госпиталь (коллаж РБК-Украина)

Раненых бойцов эвакуировали в Харьковский военных госпиталь

В военный госпиталь в Харькове прибыл борт с бойцами ВСУ, которые получили ранения на фронте на Донбассе после тяжелого боя с оккупантами в районе Золотого. Воинов эвакуировали из зоны проведения ООС на вертолете.

Речь идет о шестерых украинских военнослужащих - среди которых у одного осколочные ранения средней степени тяжести, а у двух легкие осколочные ранения. Об этом говорится в сообщении Военно-медицинского клинического центра Северного региона на странице в Facebook.

Защитников доставили в клинику 18 февраля.

Отмечается, что всем бойцам была оказана необходимая медицинская помощь, они обеспечены всеми медикаментами и расходными материалами.

Лечение проводится в плановом порядке.

Раненых военных доставили в харьковский госпиталь (Фото с Facebook-страницы Харьковского военно-медицинского клинического центра Северного региона)

Начальник военно-медицинского клинического центра полковник медецинской службы рассказал о состоянии раненых воинов.

Видео: В госпитале рассказали о состоянии раненых бойцов ВСУ

Напомним, что в масштабном сражении под Золотым 18 февраля погиб 22-летний военный ВСУ Максим Хитайлов. Боец был гранатометчиком и входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду.

В тот день российско-террористические войска попытались прорвать линию разграничения. Около 5 часов утра боевики открыли огонь по позициям 72 и 93 отдельных мехбригад, используя артиллерию.

Украинские военные отбили нападение, но без потерь не обошлось. По информации штаба ООС, у боевиков - четверо погибших и шестеро раненых.

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