Все в панике: жители Золотого рассказали о наступлении боевиков

Обстрел на Донбассе 18 февраля (Коллаж РБК-Украина)

Жители обстрелянных территорий на Донбассе рассказали детали

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе рано утром во вторник, 18 февраля. Сильное обострение произошло возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, Золотое. Погиб один защитник Украины и еще три бойца получили ранения. Как сообщили местные жители, они в панике из-за обстрелов, но выезжать никуда не собираются.

Светлана Печеная из города Золотое Луганской области сообщила в комментарии для издания "НВ", что стрельба началась около шести часов утра.

"Сейчас происходят сильные обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка. С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать", - рассказала местная жительница.

Она добавила, что интенсивность обстрелов снизилась, но полностью не прекратилась. Жители в панике, что их будут захватывать.

"Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?" – добавила Печеная.

Кроме того, она призналась, что обстрелы после разведения войск идут практически каждый день.

"Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было. Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", - сообщила она.