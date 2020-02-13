На Донбассе уничтожили очередного "ихтамнета": в сеть попало фото

На Донбассе уничтожили террориста (Коллаж РБК-Украина)

Российский наемник из Москвы был уничтожен в результате артобстрела

На востоке Украины уничтожили очередного террориста, который приехал на Донбасс из России вступил в преступные группировки. По предварительным данным, российский наемный военный из Москвы был уничтожен во время артобстрела в районе Бахмутки.

Как сообщает украинский патриот и блогер Necro Mancer, недалеко от Золотого был уничтожен военный второго армейского корпуса ВС РФ Федоричев Александр Валерьевич, который был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

"Федоричев Александр Валерьевич. 15-ый батальон территориальной обороны второго армейского корпуса ВС РФ (входит в состав 6-го полка имени Платова "ЛНР"). Родился 01/02/1986. Место жительства – Москва, Прохладный (Кабардино-Балкария). Погиб 07/02/2020 в районе Золотое-5 (Бахмутка) предположительно в результате артобстрела", - говорится в сообщении Necro Mancer.

На Донбассе уничтожили пособника террористов

Он добавил, что информация о смерти пособника террористов появилась в сообщениях так называемых СМИ "ЛНР". Кроме того, данные о Федоричеве есть в базе "Миротворца" – там он указан как член незаконных военных формирований "ЛНР", который был уничтожен 7 февраля 2020 года. Место проживания Федоричева – Кабардино-Балкария, город Прохладный, однако на его страницах в социальных сетях он указал городом проживания Москву.

На Донбассе уничтожили российского наемника из Москвы