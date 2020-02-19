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В Луганской области задержали российского наемника

Новости » Общество     19.02.2020 - 15:06
В Луганской области задержали российского наемника
Фото: задержание боевика (facebook.com/pressjfo.news)

Задержанный был доставлен в Беловодский отдел Нацполиции

Во вторник, 19 февраля, в Луганской области полиция задержала боевика оккупационных сил Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, злоумышленник пытался проехать через блокпост вблизи поселка Городище.

"В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года числился, как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию", - говорится в сообщении.

Задержанный боевик был доставлен в Беловодский отдел Нацполиции.

Согласно к ст. 260 Уголовного кодекса Украины, боевику грозит лишение свободы на срок от двух до 15 лет.

Напомним, 13 февраля украинские военнослужащие из оперативного территориального управления "Север" задержали на Донбассе представителя российско-оккупационных войск.

Кроме того, контрразведка СБУ задержала бывшего боевика "ДНР", который 6 лет скрывался от следствия и находился в международном розыске. Боевик проходил службу в так называемой "славянской бригаде народной милиции ДНР".

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