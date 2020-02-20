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На Донбасі ЗСУ ліквідували найманця з "пітерського" угруповання (фото)

STYLERВійна    20.02.2020 - 08:04
На Донбасі ЗСУ ліквідували найманця з "пітерського" угруповання (фото)
Бойовик на Донбасі (Ілюстративне фото: YouTube screenshot/RafaVideoart channel)

Найманець з Мінська загинув під час бойових дій в районі Березівське

На Донбасі ліквідований бойовик Антон Коровін з позивним "Вовк", який приїхав зі столиці Білорусі Мінська в Україну на окуповані території воювати проти ЗСУ.

Як повідомив відомий блогер з ніком Necro Mancer у своєму Twitter, найманець був убитий 18 лютого ймовірно під час бойових дій в районі селища Березівське в Луганській області.

Цей населнный пункт в даний час захоплений бандформуваннями "ЛНРівців".

Згідно з даними на сайті "Миротворець", 34-річний Коровін входив до угруповання "Прізрак". Воював проти Украни з 2014 року.

Як пишуть поплічники окупантів в мережі, "Вовк" був учасником боїв у Дебальцевому, входив до "пітерської" групи НЗФ.

На Донбасі ліквідований бойовик Антон Коровін з кличкою "Вовк" (Фото: twitter.com/666_mancer)

Нагадаємо, що 18 лютого поблизу населених пунктів Новотошківьке, Горіхове, Кримське, Хутір Вільний окупанти пробували зробити прорив та пішли в масштабну атаку - бій тривав понад 5 годин і завершився їх повним провалом. Українські військові дали потужну відсіч бойовикам, і ті з втратами відступили.

Згідно з даними розвідки, у терористів - четверо загинули і шестеро поранених. Бійці ЗСУ у битві під Золотим також зазнали втрат - загинув 22-річний військовий Максим Хитайлов, ще троє отримали поранення і двоє були контужені.

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