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Домашня кесадилья з курятиною: рецепт мексиканської страви за 20 хвилин

Як готувати кесадилью з курятиною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Кесадилья, відома страва мексиканської кухні, складається з хрусткої тортильї та різноманітної начинки - як м'ясної, так і овочевої. Курятина - досить дієтична, тож страва з цим інгредієнтом буде "легшою", попри різноманітні соуси.

Про те, як швидко приготувати кесадилью вдома, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для кесадильї з курятиною

Для того, щоб приготувати 1 порцію цієї смачної і легкої мексиканської вечері, потрібні такі продукти:

  • куряче філе - 200 г;
  • тортилья - 1 шт.;
  • сир - 30 г;
  • солодкий перець - 40 г;
  • кукурудза - 40 г;
  • цибуля - 40 г;
  • томатне пюре - 80 г;
  • сіль - до смаку;
  • чорний перець - до смаку;
  • паприка - до смаку;
  • спеції - до смаку;
  • олія - для смаження.

Як готувати кесадилью з курятиною

Спочатку приготуйте начинку для кесадильї. Розігрійте пательню з олією, в цей час промийте філе. Трохи зачекайте, доки з нього стече рідина, а потім наріжте невеликими смужками.

Помийте перець, видаліть плодоніжку та серединку, і наріжте перець маленькими кубиками. Очистьте цибулю і також наріжте кубиками, такого ж розміру як перець. З кукурудзи злийте рідину.

Викладіть м'ясо на розігріту пательню, додайте сіль, чорний перець, спеції та паприку. Смажте протягом приблизно 8 хвилин, постійно помішуючи. Коли курятина буде готова, перекладіть її на тарілку.

До пательні з олією всипте перець і цибулю, перемішуючи, смажте овочі протягом 4-5 хвилин. Після цього всипте кукурудзу, додайте курку, і залийте томатним пюре.

Зменште вогонь і тушкуйте начинку протягом декількох хвилин, періодично перемішуючи інгредієнти.

Викладіть готову начинку на одну половину тортильї, натріть сир і присипте ним м'ясо з овочами. За бажанням, також можна додати свіжі помідори або огірок.

Накрийте начинку другою половиною тортильї і перекладіть кесадилью на пательню чи гриль. Смажте протягом 2-3 хвилин, щоб тортилья отримала золотисту скоринку. Після цього смачна і легка вечеря готова.

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