Домашня кесадилья з курятиною: рецепт мексиканської страви за 20 хвилин

Що потрібно для кесадильї з курятиною

Для того, щоб приготувати 1 порцію цієї смачної і легкої мексиканської вечері, потрібні такі продукти:

куряче філе - 200 г;

тортилья - 1 шт.;

сир - 30 г;

солодкий перець - 40 г;

кукурудза - 40 г;

цибуля - 40 г;

томатне пюре - 80 г;

сіль - до смаку;

чорний перець - до смаку;

паприка - до смаку;

спеції - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати кесадилью з курятиною

Спочатку приготуйте начинку для кесадильї. Розігрійте пательню з олією, в цей час промийте філе. Трохи зачекайте, доки з нього стече рідина, а потім наріжте невеликими смужками.

Помийте перець, видаліть плодоніжку та серединку, і наріжте перець маленькими кубиками. Очистьте цибулю і також наріжте кубиками, такого ж розміру як перець. З кукурудзи злийте рідину.

Викладіть м'ясо на розігріту пательню, додайте сіль, чорний перець, спеції та паприку. Смажте протягом приблизно 8 хвилин, постійно помішуючи. Коли курятина буде готова, перекладіть її на тарілку.

До пательні з олією всипте перець і цибулю, перемішуючи, смажте овочі протягом 4-5 хвилин. Після цього всипте кукурудзу, додайте курку, і залийте томатним пюре.

Зменште вогонь і тушкуйте начинку протягом декількох хвилин, періодично перемішуючи інгредієнти.

Викладіть готову начинку на одну половину тортильї, натріть сир і присипте ним м'ясо з овочами. За бажанням, також можна додати свіжі помідори або огірок.

Накрийте начинку другою половиною тортильї і перекладіть кесадилью на пательню чи гриль. Смажте протягом 2-3 хвилин, щоб тортилья отримала золотисту скоринку. Після цього смачна і легка вечеря готова.