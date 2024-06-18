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Котлети "Кордон Блю": рецепт незвичних котлет з курятини в паніровці

Вівторок 18 червня 2024 12:30
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Котлети "Кордон Блю": рецепт незвичних котлет з курятини в паніровці Як готувати курячу котлету в паніровці (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Кордон Блю, котлета, ймовірно, швейцарської або французької кухні, нагадує українську котлету по-київськи. Щоправда, для начинки використовується шинка і сир, який стає рідким при нагріванні. А ніжний смак курятини чудово доповнює хрустка скоринка з панірувальних сухарів.

Про те, як готувати котлету "Кордон Блю", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Allrecipes.

Що потрібно для котлети кордон блю

Для того, щоб приготувати курячі котлети з шинкою та сиром, потрібні наступні продукти:

  • куряча грудка - 2 шт.;
  • сир - 85-100 г;
  • шинка - 85-100 г;
  • вершкове масло - 20 г;
  • панірувальні сухарі - 1-2 ст. л.;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати кордон блю з курятини

Для початку підготуйте курячі грудки - промийте їх, очистьте від шкірки і кісточок, розріжте навпіл, посоліть і поперчіть. Після цього за допомогою молотка для м'яса відбийте їх до товщини 0,5-0,7 см.

Сир і шинку наріжте на тоненькі скибочки, залишивши трохи сиру для прикрашення котлет. На кожну грудку викладіть по одній скибочці сиру і по одній скибочці шинки так, щоб до краю грудки залишалось не менше 1 см.

Скрутіть грудку рулетиком або складіть навпіл так, щоб начинка була всередині. Для надійності краї котлети можна скріпити зубочистками.

Обваляйте котлети в панірувальних сухарях. Хоча ці котлети можна готувати на пательні, більш хрусткими вони стають при запіканні в духовці. Щоб готувати кордон блю в духовці, розігрійте її до температури в 175 градусів.

Форму для випікання краще обирати зі скла або керамічну - до цього матеріалу котлети будуть прилипати менше, аніж до металу. Змажте маслом форму, викладіть котлети та присипте їх панірувальними сухарями, які залишилися.

Запікайте страву протягом приблизно 30-35 хвилин, поки курка не стане світло-рожевого, майже білого кольору.

Натріть або наріжте решту сиру, рівномірно викладіть на кожну котлетку і запікайте страву ще протягом 3 хвилин, доки сир не розтане.

Після цього обережно перекладіть котлети на тарілки і вийміть зубочистки, якщо ви закріплювали краї.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати лазанью з тістом філо.

Читайте також, як готувати сирну закуску з оливками і зеленню.

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