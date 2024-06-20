Домашняя кесадилья с курятиной: рецепт мексиканского блюда за 20 минут

Кесадилья, известное блюдо мексиканской кухни, состоит из хрустящей тортильи и разнообразной начинки - как мясной, так и овощной. Курятина - достаточно диетическая, поэтому блюдо с этим ингредиентом будет "легче", несмотря на разнообразные соусы.
О том, как быстро приготовить кесадилью дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "Рецепты от mil_alexx".
Для того чтобы приготовить 1 порцию этого вкусного и легкого мексиканского ужина, нужны следующие продукты:
Сначала приготовьте начинку для кесадильи. Разогрейте сковороду с растительным маслом, в это время промойте филе. Немного подождите, пока с него стечет жидкость, а затем нарежьте небольшими полосками.
Помойте перец, удалите плодоножку и серединку, и нарежьте перец маленькими кубиками. Очистите лук и также нарежьте кубиками такого же размера как перец. С кукурузы слейте жидкость.
Выложите мясо на разогретую сковороду, добавьте соль, черный перец, специи и паприку. Жарьте в течение 8 минут, постоянно помешивая. Когда курица будет готова, переложите ее на тарелку.
В сковороду с маслом всыпьте перец и лук, перемешивая, жарьте овощи в течение 4-5 минут. После этого всыпьте кукурузу, добавьте курицу и залейте томатным пюре.
Убавьте огонь и тушите начинку в течение нескольких минут, периодически перемешивая ингредиенты.
Выложите готовую начинку на одну половину тортильи, натрите сыр и присыпьте ним мясо с овощами. По желанию также можно добавить свежие помидоры или огурец.
Накройте начинку второй половиной тортильи и переложите кесадилью на сковороду или гриль. Жарьте в течение 2-3 минут, чтобы тортилья получила золотистую корочку. После этого вкусный и легкий ужин готов.
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