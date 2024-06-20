Домашняя кесадилья с курятиной: рецепт мексиканского блюда за 20 минут

Что нужно для кесадильи с курятиной

Для того чтобы приготовить 1 порцию этого вкусного и легкого мексиканского ужина, нужны следующие продукты:

куриное филе - 200 г;

тортилья - 1 шт.;

сыр - 30 г;

сладкий перец - 40 г;

кукуруза - 40 г;

лук - 40 г;

томатное пюре - 80 г;

соль - по вкусу;

черный перец - по вкусу;

паприка - по вкусу;

специи - по вкусу;

растительное масло - для жарки.

Как готовить кесадилью с курицей

Сначала приготовьте начинку для кесадильи. Разогрейте сковороду с растительным маслом, в это время промойте филе. Немного подождите, пока с него стечет жидкость, а затем нарежьте небольшими полосками.

Помойте перец, удалите плодоножку и серединку, и нарежьте перец маленькими кубиками. Очистите лук и также нарежьте кубиками такого же размера как перец. С кукурузы слейте жидкость.

Выложите мясо на разогретую сковороду, добавьте соль, черный перец, специи и паприку. Жарьте в течение 8 минут, постоянно помешивая. Когда курица будет готова, переложите ее на тарелку.

В сковороду с маслом всыпьте перец и лук, перемешивая, жарьте овощи в течение 4-5 минут. После этого всыпьте кукурузу, добавьте курицу и залейте томатным пюре.

Убавьте огонь и тушите начинку в течение нескольких минут, периодически перемешивая ингредиенты.

Выложите готовую начинку на одну половину тортильи, натрите сыр и присыпьте ним мясо с овощами. По желанию также можно добавить свежие помидоры или огурец.

Накройте начинку второй половиной тортильи и переложите кесадилью на сковороду или гриль. Жарьте в течение 2-3 минут, чтобы тортилья получила золотистую корочку. После этого вкусный и легкий ужин готов.