Как долго можно хранить оливье, шубу и холодец: об этом многие не знают

Прежде всего эксперт советует отказаться от "культа еды" на Новый год и отдать предпочтение легким закускам или фруктам.

"Наиболее опасны салаты, которые заправлены майонезом и сметаной, рыбные блюда, а также сладости, что сделаны с большим количеством кремов и яиц", - советует Вольская.

Как долго хранится оливье, и как продлить ему жизнь

Чтобы сделать употребление салата наиболее безопасным, овощи следует запечь в фольге, нарезать и хранить в отдельных от белковосодержащих продуктов контейнерах. Смешивать и заправлять салат нужно непосредственно перед поеданием.

После заправки оливье можно хранить не более 4 часов, а без заправки он продержится до 40 часов. При условии, что в нем не будет огурцов и лука (их добавляют непосредственно при заправке).

А вот остатки заправленного салата лучше выбросить.

"С утра вы берете свой любимый тазик с ненаправленным оливье, добавляете огурцы, заправку - и у вас первый завтрак нового года", - говорит биолог.

Сроки хранения новогодних салатов эксперт приводит такие:

Заправленный оливье - 4 часа (незаправленный 40 часов),

Шуба - 24 часа (включая время пропитки),

Крабовый салат - 24 часа заправленный и 48 часов незаправленный,

Фаршированные яйца - 2-3 суток (при условии, что они были сварены вкрутую не менее 15 минут)

Холодец - 3-4 дня.

К слову, холодец можно замораживать и хранить 1-2 месяца. Если не захочется холодца, растопите его, и у вас готовая основа для супа.