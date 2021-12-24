Домашние конфеты "Трюфель", в которых ни грамма сахара: быстрый рецепт
Сладости - конечно не та еда, которую мы можем позволить себе в неограниченных количествах, но полезные альтернативы таки есть. Одна из таких - домашние конфеты, которые очень похожи на "Трюфель", но при этом они полезны и не содержат ни грамма сахара.
Секретом приготовления сладостей поделилась популярный фуд-блогер Alina FooDee.
Такие конфетки получаются мягкими, сладкими, но при этом несут в себе пользу. И вряд ли кто-то догадается, что в их составе есть овсяные хлопья и кокосовая стружка!
Ингредиенты для домашних конфет:
- Финики без косточки - 200 г
- Овсяные хлопья - 2 ст. л.
- Кокосовая стружка - 2 ст. л.
- Шоколад горький - 100 г
- Какао - для обваливания конфет
Скрин: домашние конфеты "Трюфели"
Пошаговое приготовление сладостей
Обжарьте овсяные хлопья и кокосовую стружку на сковороде до румяности. Измельчите их при помощи блендера.
Измельчите финики при помощи блендера. Добавьте кокосовую стружку, овсяные хлопья и растопленный шоколад. Перемешайте до однородности. Поставьте в холодильник на 5-10 минут, чтобы масса стала более плотная.
Скатайте шарики по 15 г. Обваляйте в какао. Вкусные и полезные домашние конфеты готовы.
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