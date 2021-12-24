Вот что произойдет с вами, если каждый день есть свинину

Врач рассказала, какую пользу можно получить, если есть свинину каждый день, а также сколько мяса можно употреблять, чтобы не подпортить здоровье.

Об этом рассказала доктор Люсия Гарсиа из США, пишет ресурс Quora .

Можно ли есть свинину каждый день?

По словам врача, свинина - самое популярное мясо во всем мире. Но употреблять мясо можно в ограниченном количестве в своем ежедневном меню.

В соответствии с пищевыми потребностями человеческого организма рекомендуется употреблять от 50 до 100 граммов свинины в день.

В чем польза мяса

Доктор Гарсиа говорит, что свинина имеет очень высокую пищевую ценность и содержит множество полезных для организма питательных веществ, таких как жир, белок, углеводы и минералы, такие как кальций, фосфор, железо, калий и магний.

Свинина - не калорийное мясо. В 100 граммах свинины в среднем содержится всего 185 калорий.

При этом врач заявляет, что содержание холестерина в свинине очень низкое, в 100 граммах свинины содержится всего 65 мг холестерина.

В то же время свинина является хорошим источником белка и витамина B. Эти питательные вещества очень важны для мышц и нервной системы.

Белок свинины - это высококачественный белок, содержащий все незаменимые аминокислоты, необходимые человеческому организму.

Свинина богата минералами, такими как кальций, фосфор, железо, калий и магний, и является важным источником микроэлементов, необходимых человеческому организму.

Какая свинина вредна

А вот доктор Комаровский говорит, что современные ассоциации врачей советуют съедать взрослому человеку 70 граммов мяса в сутки (раньше рекомендовали 90).

По его словам, регулярное употребление красного мяса в больших количествах способствует развитию онкологических болезней.

При этом самое вредное в мясе - жир. При выборе продукта важно обращать внимание именно на количество жира.

"Жир в мясе - это прямое влияние на уровень холестерина, артериальное давление, состояние сердечно-сосудистой системы", - заявил врач.