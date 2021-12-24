Як довго можна зберігати олів'є, шубу і холодець: про це багато хто не знає

Перш за все експерт радить відмовитися від "культу їжі" на Новий рік і віддати перевагу легким закускам або фруктам.

"Найбільш небезпечні салати, які заправлені майонезом і сметаною, рибні страви, а також солодощі, що зроблені з великою кількістю кремів і яєць", - радить Вольська.

Як довго зберігається олів'є, і як продовжити йому життя

Щоб зробити вживання салату найбільш безпечним, овочі слід запекти у фользі, нарізати і зберігати в окремих від білковмісних продуктів контейнерах. Змішувати і заправляти салат потрібно безпосередньо перед поїданням.

Після заправки олів'є можна зберігати не більше 4 годин, а без заправки він протримається до 40 годин. За умови, що в ньому не буде огірків і цибулі (їх додають безпосередньо при заправці).

А ось залишки заправленого салату краще викинути.

"З ранку ви берете свій улюблений тазик з ненаправленим олів'є, додаєте огірки , заправку - і у вас перший сніданок нового року", - говорить біолог.

Терміни зберігання новорічних салатів експерт наводить такі:

Заправлений олів'є - 4 години (незаправлений 40 годин),

Шуба - 24 години (включаючи час просочення),

Крабовий салат - 24 години заправлений і 48 годин незаправлений,

Фаршировані яйця - 2-3 доби (за умови, що вони були зварені вкруту не менше 15 хвилин)

Холодець - 3-4 дні.

До слова, холодець можна заморожувати і зберігати 1-2 місяці. Якщо не захочеться холодцю, розтопіть його, і у вас готова основа для супу.