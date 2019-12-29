Сколько можно хранить оливье, шубу и холодец: эксперты ошарашили советом

Традиционные новогодние блюда нужно хранить по-особенному
На Новый год миллионы украинцев балуют себя традиционными для нашей страны блюдами - оливье, "шубой" и холодцом, "крабовым салатом". После позднего новогоднего застолья большая часть вкусностей отправляется в холодильник и поедается в течение нескольких дней. Насколько безопасно доедать "прошлогоднее оливье" - в материале Styler.
Микробиолог и бактериолог Оксана Вольская предупредила украинцев, что практика длительного хранения и поедания "вчерашних" новогодних блюд чревата проблемами со здоровьем. Об этом эксперт рассказала в эфире ObozTV.
Специалист уточнила, что заправлять салаты майонезом, сметаной, другим соусом лучше непосредственно перед подачей на стол.
Традиционный оливье - самый скоропортящийся символ нового года. Заправленный салат может храниться не более четырех часов даже в холодильнике.
Если оливье не заправлять, он может "прожить" до 40 часов, но при этом такие ингредиенты, как лук и огурцы в блюдо также стоит добавлять перед подачей.
Приготовление "шубы" к новогоднему столу (фото: pixabay.com)
Оставшийся на столе заправленный салат лучше выбросить, а с утра взять подготовленный незаправленный салат, добавить туда огурцы и лук по вкусу, заправить и можно продолжить праздновать.
Для салата "Селедка под шубой" или по-простому "шуба" срок хранения составит 24 часа, так как требуется время на пропитку, "крабовый салат" с заправкой продержится сутки (48 часов без соуса), фаршированные яйца можно хранить 2-3 дня (если они варились не менее 15 минут и разбирались чистыми руками).
Холодец в заведениях общепита должен хранится не более 24 часов, но дома этот срок может составлять 3-4 дня.
Кроме того, бактериолог считает, что холодец можно даже заморозить и хранить так 1-2 дня. А если холодец уже надоел, разморозив, на его основе можно приготовить первое блюдо - суп или борщ.