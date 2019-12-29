Сколько можно хранить оливье, шубу и холодец: эксперты ошарашили советом

Оливье на Новый год - сколько можно хранить (коллаж: РБК-Украина)

Традиционные новогодние блюда нужно хранить по-особенному

На Новый год миллионы украинцев балуют себя традиционными для нашей страны блюдами - оливье, "шубой" и холодцом, "крабовым салатом". После позднего новогоднего застолья большая часть вкусностей отправляется в холодильник и поедается в течение нескольких дней. Насколько безопасно доедать "прошлогоднее оливье" - в материале Styler.

Микробиолог и бактериолог Оксана Вольская предупредила украинцев, что практика длительного хранения и поедания "вчерашних" новогодних блюд чревата проблемами со здоровьем. Об этом эксперт рассказала в эфире ObozTV.

Специалист уточнила, что заправлять салаты майонезом, сметаной, другим соусом лучше непосредственно перед подачей на стол.

Оливье

Традиционный оливье - самый скоропортящийся символ нового года. Заправленный салат может храниться не более четырех часов даже в холодильнике.

Если оливье не заправлять, он может "прожить" до 40 часов, но при этом такие ингредиенты, как лук и огурцы в блюдо также стоит добавлять перед подачей.

Приготовление "шубы" к новогоднему столу (фото: pixabay.com)

Оставшийся на столе заправленный салат лучше выбросить, а с утра взять подготовленный незаправленный салат, добавить туда огурцы и лук по вкусу, заправить и можно продолжить праздновать.

"Шуба", салат с крабовыми палочками, фаршированные яйца и холодец

Для салата "Селедка под шубой" или по-простому "шуба" срок хранения составит 24 часа, так как требуется время на пропитку, "крабовый салат" с заправкой продержится сутки (48 часов без соуса), фаршированные яйца можно хранить 2-3 дня (если они варились не менее 15 минут и разбирались чистыми руками).

Холодец в заведениях общепита должен хранится не более 24 часов, но дома этот срок может составлять 3-4 дня.

Кроме того, бактериолог считает, что холодец можно даже заморозить и хранить так 1-2 дня. А если холодец уже надоел, разморозив, на его основе можно приготовить первое блюдо - суп или борщ.