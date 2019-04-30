Доктор Комаровский развеял миф о лечении дерматита у детей

Доктор Евгений Комаровский рассказал о применении гормональных мазей при атопическом дерматите для маленьких детей. Об этом педиатр сообщил на своем YouTube-канале.

Дело в том, что родители очень часто боятся применять мази, которые могут реально облегчить состояние ребенка, из-за того, что эти препараты являются гормональными.

Ребенок при атопическом дерматите страдает от сильного зуда и сыпи, которая часто покрывает все тело.

Комаровский рассказал о гормональных мазях при атопическом дерматите у детей (иллюстративное фото: twitter.com/UNICEF_UA)

По мнению Евгения Олеговича, гормональная мазь может реально помочь ребенку при заживлении ран, успокоить его и дать поспать, как страдающему малышу, так и всем домочадцам.

Также доктор Комаровский рассказал, что появление атопического дерматита не связано с тем, что "мама попила молочка". А для того чтобы избежать проявления заболевания, нужно знать, как ребенка правильно купать, одевать и в каких условиях он должен находится.

"Гормональные атопические стероиды сегодня во всем мире используют сотни миллионов людей", - заявил доктор Комаровский.

По словам педиатра, гормональные препараты эффективно устраняют зуд и сыпь, облегчают состояние малыша и не наносят ему никакого вреда.

Комаровский рассказал о гормональных мазях при атопическом дерматите у детей (видео: YouTube/Доктор Комаровский)

Напомним, ранее доктор Комаровский ответил на важный вопрос, которым часто задаются родители малышей, столкнувшиеся с первыми трудностями при прорезывании молочных зубов.

К слову, Евгений Комаровский рассказал родителям, как быстро и правильно приучить ребенка к горшку.

Также сообщалось, что именитый педиатр сообщил о признаках, которые свидетельствуют о том, что ребенок получает недостаточно кальция.