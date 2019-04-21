Не навредите ребенку: Комаровский сделал важное предупреждение

Доктор Комаровский дал совет о "правильной" температуре воды
Доктор Евгений Комаровский рассказал, как правильно закаливать ребенка, чтобы не нанести вред детскому организму. Педиатр в своем Instagram ответил на вопрос родителей, какой долна быть температура воды в ванной.
Именитый педиатр, недавно рассказавший об иммунитете, cказал, что для ребенка "опасной" температуры нет, есть опасная температура для психики родителей, а тем более бабушек.
По словам Комаровского, ребенка не нужно засовывать в холодную ванную, но его можно полить холодной водой, и эта вода может быть даже ледяной.
Главное в закаливании то, что ребенок должен получать от этого процесса удовольствие.
"Если ребенок скачет, улыбается, ему нравится, все члены семьи счастливы - вот вам и замечательная температура", - утверждает педиатр.
Комаровский рассказал о правилах закаливания ребенка (фото: pixabay.com)
Но, тем не менее, температуру воды, которой вы обливаете ребенка, говорит Комаровский, нужно снижать постепенно. Поскольку ситуация, когда вы вдруг решаете, что будете закаливать ребенка, и начинаете окатывать его с ходу ледяной водой, представляет опасность, как для физического, так и для эмоционального состояния малыша.
"Опасна ситуация, когда родители не обладают здравым смыслом, когда вы вдруг говорите: "Все, закаляем!", ребенок орет душераздирающе, вы его ловите, выливаете холодную воду", - говорит Комаровский.
Комаровский рассказал о правилах закаливания ребенка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Ранее Евгений Комаровский заявил, что не планирует становиться министром здравоохранения в случае победы Владимира Зеленского на выборах.
Напомним, Доктор Комаровский рассказал о том, стоит ли принимать дополнительные лекарства при антибиотикотерапии, чтобы снизить негативное влияния антибактериальных препаратов на организм ребенка.