Бывают даже судороги: Комаровский сделал важное предупреждение

Доктор Комаровский назвал основные признаки дефицита важного микроэлемента в детском организме
Доктор Евгений Комаровский ответил на очень важный вопрос, который беспокоит родителей маленьких детей. Педиатр сообщил о признаках, которые свидетельствуют о том, что ребенок получает недостаточно кальция. Соответствующее видео Евгений Олегович опубликовал на своем Instagram-аккаунте.
Именитый педиатр, ранее высказавший о вегетерианстве для детей, сообщил о симптомах недостатка кальция у малыша:
Если вы заметили у ребенка подобные признаки, это повод задуматься, - заявляет доктор Комаровский.
Комаровский рассказал о дефиците кальция у ребенка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Ранее доктор Комаровский рассказал родителям, почему нельзя часто мыть ребенка с мылом.
Как сообщалось ранее, Комаровский рассказал, какая температура воды оптимальна для купания и закаливания детей.
Также мы писали о том, что доктор Комаровский сделал предупреждение для родителей в связи с сезоном клещей.