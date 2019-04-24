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Бывают даже судороги: Комаровский сделал важное предупреждение

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 07:28
Бывают даже судороги: Комаровский сделал важное предупреждение
Доктор Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский назвал основные признаки дефицита важного микроэлемента в детском организме

Доктор Евгений Комаровский ответил на очень важный вопрос, который беспокоит родителей маленьких детей. Педиатр сообщил о признаках, которые свидетельствуют о том, что ребенок получает недостаточно кальция. Соответствующее видео Евгений Олегович опубликовал на своем Instagram-аккаунте.

Именитый педиатр, ранее высказавший о вегетерианстве для детей, сообщил о симптомах недостатка кальция у малыша:

  • нарушение сна;
  • капризность;
  • аллергические реакции;
  • проблемы со свертыванием крови;
  • судороги;
  • и самое главное - различные аномалии, проблемы с костной системой.⠀

Если вы заметили у ребенка подобные признаки, это повод задуматься, - заявляет доктор Комаровский.

Комаровский рассказал о дефиците кальция у ребенка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее доктор Комаровский рассказал родителям, почему нельзя часто мыть ребенка с мылом.

Как сообщалось ранее, Комаровский рассказал, какая температура воды оптимальна для купания и закаливания детей.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский сделал предупреждение для родителей в связи с сезоном клещей.

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