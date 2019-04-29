Будьте осторожны: Комаровский рассказал о обезболивающих для детей

Комаровский рассказал о обезболивании при прорезывании зубов (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский объяснил, как действовать, когда у ребенка режутся первые зубы

Доктор Евгений Комаровский ответил на важный вопрос, которым часто задаются родители малышей, столкнувшиеся с первыми трудностями при прорезывании молочных зубов. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Так, по мнению Евгения Комаровского, обезболивающие мази, кремы и капли для детей, у которых начинают прорезываться зубы, можно применять, но с осторожностью.

Если вы все же решились воспользоваться, к примеру, обезболивающими гелями, вы должны быть точно уверены, что беспокойство и капризность ребенка связаны именно с прорезыванием зубов.

Комаровский советует: перед тем, как воспользоваться обезболиванием, нужно проконсультироваться с врачем.



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Комаровский рассказал о обезболивании при прорезывании зубов (фото: twitter.com/UNICEF_UA)

"Мама должна для начала с помощью доктора убедиться в том, что причина вашего беспокойства именно зубы. То есть, не вы должны экспериментировать", - говорит Евгений Олегович.

Если же причина плохого сна, раздражительности и плача малыша, все же зубы, педиатр рекомендует использовать обезболивающие на ночь и в свечах. Это даст шанс родителям ночью поспать.

Ранее доктор Комаровский рассказал родителям, как быстро и правильно приучить ребенка к горшку.

Также сообщалось, что именитый педиатр сообщил о признаках, которые свидетельствуют о том, что ребенок получает недостаточно кальция.

К слову, Комаровский рассказал, какая температура воды оптимальна для купания и закаливания детей.