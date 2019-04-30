Доктор Комаровський розвіяв міф про лікування дерматиту у дітей

Доктор Євген Комаровський розповів про застосування гормональних мазей при атопічному дерматиті для маленьких дітей. Про це педіатр повідомив на своєму YouTube-каналі.

Справа в тому, що батьки дуже часто бояться застосовувати мазі, які можуть реально полегшити стан дитини, через те, що ці препарати є гормональними.

Дитина при атопічному дерматиті страждає від сильного свербежу і висипу, який часто покриває все тіло.

Комаровський розповів про гормональні мазі при атопічному дерматиті у дітей (ілюстративне фото: twitter.com/UNICEF_UA)

На думку Євгенія Олеговича, гормональна мазь може реально допомогти дитині при загоєнні ран, заспокоїти її і дати поспати, як малюку, так і всім домочадцям.

Також доктор Комаровський розповів, що поява атопічного дерматиту не пов'язана з тим, що "мама попила молочка". А для того щоб уникнути прояви захворювання, потрібно знати, як дитину правильно купати, одягати і в яких умовах вона повинная перебувати.

"Гормональні атопічні стероїди сьогодні у всьому світі використовують сотні мільйонів людей", - заявив доктор Комаровський.

За словами педіатра, гормональні препарати ефективно усувають свербіж і висип, полегшують стан малюка і не завдають йому шкоди.

Комаровський розповів про гормональні мазі при атопічному дерматиті у дітей (відео: YouTube/Доктор Комаровський)

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський відповів на важливе питання, яким часто задаються батьки малюків, що зіткнулися з першими труднощами при прорізуванні молочних зубів.

До речі, Євген Комаровський розповів батькам, як швидко і правильно привчити дитину до горщика.

Також повідомлялося, що іменитий педіатр повідомив про ознаки, які свідчать про те, що дитина отримує недостатньо кальцію.