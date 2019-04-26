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Как приучить ребенка к горшку: советы доктора Комаровского (видео)

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 22:05
Как приучить ребенка к горшку: советы доктора Комаровского (видео)
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский сообщил, что в многодетных семьях дети к горшку приучаются быстрее

Доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, как приучить ребенка к горшку. Об этом педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее высказавший о вегетерианстве для детей, сообщил, что ребенку нужно показывать пример. Ведь когда ребенка учат самостоятельно кушать, ему не нужно объяснять, как это делать, он и так видит, как это делают члены его семьи.

"Вы можете объяснить ребенку, что ему надо открыть рот, что в этот рот надо засунуть ложку, что после того, как ложка "засунется", надо рот закрыть, потом ложку... представляете, как это тяжело?" - говорит педиатр.

Как приучить ребенка к горшку: советы доктора Комаровского (видео)

Комаровский рассказал о приучении ребенка к горшку (фото: twitter.com Mothersandmore)

А когда ребенка приучают к горшку, он, фактически, должен понять на словах, как это делают. Ведь в цивилизованном обществе малыш не видит, как справляют нужду мама и папа.

И неудивительно, что в многодетных семьях дети приучаются к горшку намного быстрее, когда есть пример старших товарищей. Также в этом помогает посещение детского сада, где этот процесс зачастую совершается коллективно.

Комаровский рассказал о приучении ребенка к горшку (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее доктор Комаровский рассказал родителям, какой должна быть детская комната для того, чтобы обезопасить ребенка.

Также сообщалось, что именитый педиатр сообщил о признаках, которые свидетельствуют о том, что ребенок получает недостаточно кальция.

К слову, Комаровский рассказал, какая температура воды оптимальна для купания и закаливания детей.

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