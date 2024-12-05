Додавання цієї спеції у страви допоможе боротись із зайвою вагою та знизить тиск

Кмин - не проста кухонна спеція, адже вона має низку переваг для здоров’я, зокрема допомагає знизити кров’яний тиск, холестерин і цукор.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що таке кмин та скільки безпечно вживати спеції на день.

Що таке кмин

Це пряність, яку отримують із насіння рослини кумінум і є основною частиною багатьох рецептів, особливо в кухнях Середземномор’я та Південно-Західної Азії, звідки і походить.

Спеція не тільки сприяє травленню та захищає від інфекцій, що передаються через їжу, але також є багатим джерелом заліза. Окрім потрійної переваги зниження рівня цукру в крові, артеріального тиску та холестерину, також може допомогти скинути зайву вагу.

Крім того, ця корисна спеція наповнена флавоноїдами - антиоксидантами, які нейтралізують вільні радикали та запобігають пошкодженню клітин, знижуючи ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця та рак.

Кмин знижує тиск та рівень холестерину

Дослідження показують, що кмин може бути секретною зброєю для контролю рівня цукру в крові у пацієнтів з діабетом 2 типу.

Кмин не тільки допомагає з рівнем цукру в крові, це також руйнівник холестерину. Клінічні випробування показали позитивний вплив кмину на рівень холестерину.

В одному дослідженні показали, що прийом 75 мг кмину двічі на день протягом восьми тижнів призводив до зниження нездорового рівня тригліцеридів у крові.

Спеція також містить властивості, які можуть допомогти знизити цифри високого кров'яного тиску. Завдяки своїм антиоксидантним і протизапальним властивостям кмин посилює оксид азоту в крові, що може полегшити напружені кровоносні судини та потенційно знизити тиск.

Наявність флавоноїдів у кмині може допомогти запобігти пошкодженню клітин і таким захворюванням, як гіпертонія. Крім того, багатий калієм кмин може допомогти організму вимивати натрій, що може регулювати артеріальний тиск.

Насіння кмину (фото: Freepik)

Скільки кмину безпечно вживати

Стосовно того, скільки кмину безпечно, слід дотримуватися таких рекомендацій:

Порошок кмину - доза становить 1,5-3 грами на день, яку приймають перорально протягом шести місяців

Масло кмину - рекомендована доза становить 1-2 краплі двічі на день

Трав’яні добавки кмину - рекомендована доза становить 300-600 мг на день

Як використовувати кмин

Кмин - це ароматна спеція, яку можна використовувати в багатьох стравах, включаючи рис, супи, рагу, каррі, салати та смажені овочі.

Смаження цілого насіння кмину на сковороді з антипригарним покриттям підкреслює їхній унікальний смак.

Побічні ефекти кмину

Кмин, як правило, вважається безпечним для вживання в їжу, але є деякі потенційні ризики, про які слід знати:

Алергія - у деяких людей може розвинутись алергія на кмин

Розлади кровотечі - кмин може уповільнити згортання крові, що може погіршити загоєння кровотечі

Рівень цукру в крові - кмин може знизити рівень цукру в крові, що може бути небезпечним для людей з діабетом або тих, хто приймає ліки від діабету.

Рівень тестостерону - кмин може знизити рівень тестостерону, що може зробити чоловіків безплідними

Інші побічні ефекти - кмин може викликати розлад шлунку, печію, відрижку, здуття живота, нудоту, запаморочення та біль у шлунку

Наркотична дія - насіння кмину мають наркотичні властивості, які можуть викликати психічне помутніння та сонливість