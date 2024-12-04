Цей відомий продукт захищає кістки від пошкоджень та тяжких хвороб

Дослідження показали, що насіння огірків захищає кістки від крихкості та важких хвороб. До того ж такий овоч має багато переваг, включаючи зниження рівня цукру в крові та покращення травлення.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисний овоч та кому потрібно відмовитись від нього.

Чим корисне насіння огірків

Огірки містять антиоксиданти, які захищають від раку, серця і аутоімунних захворювань.

Вчені з'ясували, що насіння огірків вивільняють пептиди, які можуть покращувати засвоєння кальцію організмом. Кальцій життєво важливий для здорових кісток. Організму необхідна достатня кількість кальцію, щоб зберегти кістки здоровими.

Поганий стан кісток може спричинити такі захворювання, як рахіт і остеопороз, і збільшити ризик перелому внаслідок падіння. Тому необхідно отримувати всі поживні речовини, необхідні для здоров’я кісток, дотримуючись збалансованої дієти.

Ці продукти включають молоко, сир, зелені листові овочі, соєві боби, горіхи та рибу. Правильна дієта є лише одним із будівельних блоків для здорових кісток, що також включає фізичні вправи та уникнення певних факторів ризику остеопорозу.

Вживання насіння огірка може допомогти:

запобігти втраті кісткової маси

поліпшити міцність кісток

посилити сигнали для побудови кісток

Нещодавні дослідження підкреслили потенційні переваги насіння огірків у боротьбі з дефіцитом кальцію, який часто призводить до крихкості кісток, гіпертонії та захворювань, таких як рахіт.

Щоб запобігти остеопорозу та проблемам з кістками, необхідно:

виконувати регулярні вправи, щоб кістки були якомога міцнішими

їжте продукти, які багаті кальцієм і вітаміном D

змініть спосіб життя - відмовтесь від куріння та зменшіть споживання алкоголю

Коли організм зневоднений, у роті виробляється менше слини, що може призвести до неприємного запаху. Вживання огірків допомагає зволожувати ротову порожнину, збільшуючи вироблення слини та допомагаючи вимити бактерії.

Кому не можна їсти огірки

Не рекомендується їсти огірки:

при хронічному захворюванні шлунково-кишкового тракту

при загостренні виразки

при гастриті

при ентероколіті

Після огірків не рекомендовано вживати:

холодну воду

газовані напої

молоко

Все тому, що таке поєднання порушує діяльність шлунка, утруднює травлення, викликає біль в животі й тяжкість.

Додавати огірки в дитячий раціон варто не раніше року, адже слабкий шлунок може не впоратися з переварюванням грубої клітковини.