Лікар розповів, чи можна малиною, медом та лимоном вилікувати грип

Часто при грипі люди лікуються чаєм з малиною та лимоном. Лікар розповів, що такі методи не допомагають і варто знати, як зміцнити імунітет.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що їсти під час хвороби, щоб полегшити стан.

Чим не можна лікувати грип

За словами терапевта Станіслава Кравчука, грип лікується противірусними препаратами, коли це доцільно, а під час застуди використовують симптоматичні препарати, щоб зменшити симптоми хвороби.

"Грип - це серйозно. Нагадаю, що під час 1 світової війни від іспанського грипу, за різними оцінками, у всьому світі померло від 17 до 50 млн, а за деякими джерелами навіть до 100 млн осіб. Це була найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства", - йдеться у повідомленні.

Тому людям у групі ризику, а саме діти, вагітні, літні люди та з хронічними захворюваннями, варто щепитись від грипу. Вакцина доступна в аптеках по всій країні.

Основним засобом у боротьбі із більшістю вірусних респіраторних інфекцій залишається імунна система. З нею буде все добре, якщо збалансовано харчуватись протягом всього року. Це означає:

їсти 3-4 порції овочів і 2 порції фруктів щодня (порція - це приблизно жменька)

мати якісне джерело білків (яйця, риба, мʼясо, бобові) та жири (олія, риба, горіхи) в раціоні

уникати алкоголю

не курити

регулярний спорт

Що їсти під час хвороби

Можна їсти те, що завжди. Проте, коли є інтоксикаційний синдром (гарячка, біль в мʼязах та голові), то взагалі не хочеться їсти.

В такі часи можна побалувати себе тим, що любите особливо: варення, мед, чорний шоколад чи мандарини.

"Калорії і хороший настрій від смаколиків не будуть зайвими, коли світ через температуру немилий. Окрім того, у свіжих овочах і фруктах є багато вітамінів, зокрема улюблений вітамін С. Особливо його багато у солодкому перці, шипшині, смородині і лимонах", - зазначив лікар.

Мед може полегшити симптоми респіраторних інфекцій, таких як біль у горлі та кашель. Споживання меду може зменшити частоту кашлю та його тяжкість. Продукт має такий ефект через його антимікробні, антиоксидантні та протизапальні властивості.

Важливо не їсти багато, бо мед - це суцільна фруктоза і від нього може бути здуття. Однак, 30-50 г (1-2 столові ложки) під час хвороби великої проблеми не зроблять.

Вершкове масло - це не просто пустий жир, це вітамін D і досить непогане співвідношення жирних кислот.

Лікар також зазначив, що під час грипу та застуди необхідно пити багато рідини.

"Від болю в горлі можна навіть морозиво їсти. Бо холод зменшує больові відчуття. Ми ж прикладаємо холодне до коліна? Такий же принцип із морозивом", - додав медик.

Чим відрізняються симптоми грипу і ГРВІ

Різниця між грипом та ГРВІ (гострою респіраторною вірусною інфекцією) насамперед полягає у тому, що збудниками грипу є різні штами вірусу (варіанти одного виду вірусу, що відрізняються за рядом властивостей), а збудниками ГРВІ є понад 200 вірусів, які часто не пов'язані генетично та належать до різних груп захворювань.

ГРІ - гостра респіраторна інфекція, що включає респіраторні інфекції, спровоковані як вірусами, так і бактеріями.

Основна різниця у симптомах грипу і ГРВІ полягає у тому, що грип розпочинається раптово і гостро, а впродовж періоду хвороби різко виражені ломота в тілі, озноб, головний біль і біль у м’язах, а ГРВІ - зазвичай починається поступово і супроводжується відчуттям "розбитості".