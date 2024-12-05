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Добавление этой специи в блюда поможет бороться с лишним весом и снизит давление

Четверг 05 декабря 2024 18:05
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Добавление этой специи в блюда поможет бороться с лишним весом и снизит давление Чем полезен тмин для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тмин - не простая кухонная специя, ведь она имеет ряд преимуществ для здоровья, в частности помогает снизить кровяное давление, холестерин и сахар.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что такое тмин и сколько безопасно употреблять специи в день.

Что такое тмин

Это пряность, получаемая из семян растения куминум и являющаяся основной частью многих рецептов, особенно в кухнях Средиземноморья и Юго-Западной Азии, откуда и происходит.

Специя не только способствует пищеварению и защищает от передаваемых через еду инфекций, но также является богатым источником железа. Помимо тройного преимущества снижения уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина, также может помочь сбросить лишний вес.

Кроме того, эта полезная специя наполнена флавоноидами - антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают повреждение клеток, снижая риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

Тмин снижает давление и уровень холестерина

Исследования показывают, что тмин может являться секретным оружием для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа.

Тмин не только помогает с уровнем сахара в крови, это также разрушитель холестерина. Клинические испытания показали положительное влияние тмина на уровень холестерина.

В одном исследовании показали, что прием 75 мг тмина дважды в день в течение восьми недель приводил к снижению нездорового уровня триглицеридов в крови.

Специя содержит свойства, которые могут помочь снизить цифры высокого кровяного давления. Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам тмин усиливает оксид азота в крови, что может облегчить напряженные кровеносные сосуды и потенциально снизить давление.

Наличие флавоноидов в тмине может помочь предотвратить повреждение клеток и такие заболевания, как гипертония. Кроме того, богатый калием тмин может помочь организму вымывать натрий, что может регулировать артериальное давление.

Добавление этой специи в блюда поможет бороться с лишним весом и снизит давлениеСемена тмина (фото: Freepik)

Сколько тмина безопасно употреблять

Относительно того, сколько тмина безопасно, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Порошок тмина - доза составляет 1,5-3 грамма в день, которую принимают перорально в течение шести месяцев
  • Масло тмина - рекомендуемая доза составляет 1-2 капли дважды в день
  • Травяные добавки тмина - рекомендуемая доза составляет 300-600 мг в день

Как использовать тмин

Тмин - это ароматная специя, которую можно использовать во многих блюдах, включая рис, супы, рагу, карри, салаты и жареные овощи.

Жарение целых семян тмина на сковороде с антипригарным покрытием подчеркивает их уникальный вкус.

Побочные эффекты тмина

Тмин, как правило, считается безопасным для употребления в пищу, но есть некоторые потенциальные риски, о которых следует знать:

  • Аллергия - у некоторых людей может развиться аллергия на тмин
  • Расстройства кровотечения - тмин может замедлить свертываемость крови, что может ухудшить заживление кровотечения
  • Уровень сахара в крови - тмин может снизить уровень сахара в крови, что может быть опасным для людей с диабетом или тех, кто принимает лекарство от диабета
  • Уровень тестостерона - тмин может снизить уровень тестостерона, что может сделать мужчин бесплодными
  • Другие побочные эффекты - тмин может вызвать расстройство желудка, изжогу, отрыжку, вздутие живота, тошноту, головокружение и боль в желудке
  • Наркотическое действие - семена тмина обладают наркотическими свойствами, которые могут вызвать психическое помутнение и сонливость

Лучшие способы поддерживать здоровье и снизить кровяное давление, уровень сахара и холестерина включают регулярные физические упражнения, сбалансированную диету, много сна, избегание чрезмерно обработанной и, жирной пищи, питья воды, ограничение алкоголя и отказ от курения.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror и Surrey Live.

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