Добавление этой специи в блюда поможет бороться с лишним весом и снизит давление
Тмин - не простая кухонная специя, ведь она имеет ряд преимуществ для здоровья, в частности помогает снизить кровяное давление, холестерин и сахар.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что такое тмин и сколько безопасно употреблять специи в день.
Что такое тмин
Это пряность, получаемая из семян растения куминум и являющаяся основной частью многих рецептов, особенно в кухнях Средиземноморья и Юго-Западной Азии, откуда и происходит.
Специя не только способствует пищеварению и защищает от передаваемых через еду инфекций, но также является богатым источником железа. Помимо тройного преимущества снижения уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина, также может помочь сбросить лишний вес.
Кроме того, эта полезная специя наполнена флавоноидами - антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают повреждение клеток, снижая риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.
Тмин снижает давление и уровень холестерина
Исследования показывают, что тмин может являться секретным оружием для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа.
Тмин не только помогает с уровнем сахара в крови, это также разрушитель холестерина. Клинические испытания показали положительное влияние тмина на уровень холестерина.
В одном исследовании показали, что прием 75 мг тмина дважды в день в течение восьми недель приводил к снижению нездорового уровня триглицеридов в крови.
Специя содержит свойства, которые могут помочь снизить цифры высокого кровяного давления. Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам тмин усиливает оксид азота в крови, что может облегчить напряженные кровеносные сосуды и потенциально снизить давление.
Наличие флавоноидов в тмине может помочь предотвратить повреждение клеток и такие заболевания, как гипертония. Кроме того, богатый калием тмин может помочь организму вымывать натрий, что может регулировать артериальное давление.
Семена тмина (фото: Freepik)
Сколько тмина безопасно употреблять
Относительно того, сколько тмина безопасно, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Порошок тмина - доза составляет 1,5-3 грамма в день, которую принимают перорально в течение шести месяцев
- Масло тмина - рекомендуемая доза составляет 1-2 капли дважды в день
- Травяные добавки тмина - рекомендуемая доза составляет 300-600 мг в день
Как использовать тмин
Тмин - это ароматная специя, которую можно использовать во многих блюдах, включая рис, супы, рагу, карри, салаты и жареные овощи.
Жарение целых семян тмина на сковороде с антипригарным покрытием подчеркивает их уникальный вкус.
Побочные эффекты тмина
Тмин, как правило, считается безопасным для употребления в пищу, но есть некоторые потенциальные риски, о которых следует знать:
- Аллергия - у некоторых людей может развиться аллергия на тмин
- Расстройства кровотечения - тмин может замедлить свертываемость крови, что может ухудшить заживление кровотечения
- Уровень сахара в крови - тмин может снизить уровень сахара в крови, что может быть опасным для людей с диабетом или тех, кто принимает лекарство от диабета
- Уровень тестостерона - тмин может снизить уровень тестостерона, что может сделать мужчин бесплодными
- Другие побочные эффекты - тмин может вызвать расстройство желудка, изжогу, отрыжку, вздутие живота, тошноту, головокружение и боль в желудке
- Наркотическое действие - семена тмина обладают наркотическими свойствами, которые могут вызвать психическое помутнение и сонливость
Лучшие способы поддерживать здоровье и снизить кровяное давление, уровень сахара и холестерина включают регулярные физические упражнения, сбалансированную диету, много сна, избегание чрезмерно обработанной и, жирной пищи, питья воды, ограничение алкоголя и отказ от курения.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror и Surrey Live.
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