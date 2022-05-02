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Добавьте это в гречневую кашу и она станет в несколько раз вкуснее

Новина українською →
Понедельник 02 мая 2022 13:43
Добавьте это в гречневую кашу и она станет в несколько раз вкуснее Фото: Гречку надо готовить именно так (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В обычную гречневую кашу кроме сливочного масла можно добавить другие ингредиенты, которые сделают ваше блюдо непревзойденно вкусным.

Об этом пишет Ukr.Media.

Сыр

Мы привыкли, что сыр - это хорошая добавка для макарон. Но оказывается, гречневую кашу также можно усовершенствовать с помощью творога. Кулинары уверены - этот трюк сработает на все сто процентов.

Сыр можно вводить как в только что сваренную гречку, так и во вчерашнюю - потрите в тарелку сыр и поставьте в микроволновку.

Поджарка

Если сыр может быть в холодильнике не каждый день, то лук и морковь точно найдутся. Если обжарить овощи с добавлением специй, то вкус у гарнира станет намного вкуснее обычного.

Грибы

Любые грибы жареные грибы улучшат ваше блюдо. Самый простой вариант - доступные и вкусные шампиньоны.

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Также мы писали, какие ошибки в приготовлении пищи нельзя допускать.

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