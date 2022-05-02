Добавьте это в гречневую кашу и она станет в несколько раз вкуснее
В обычную гречневую кашу кроме сливочного масла можно добавить другие ингредиенты, которые сделают ваше блюдо непревзойденно вкусным.
Об этом пишет Ukr.Media.
Сыр
Мы привыкли, что сыр - это хорошая добавка для макарон. Но оказывается, гречневую кашу также можно усовершенствовать с помощью творога. Кулинары уверены - этот трюк сработает на все сто процентов.
Сыр можно вводить как в только что сваренную гречку, так и во вчерашнюю - потрите в тарелку сыр и поставьте в микроволновку.
Поджарка
Если сыр может быть в холодильнике не каждый день, то лук и морковь точно найдутся. Если обжарить овощи с добавлением специй, то вкус у гарнира станет намного вкуснее обычного.
Грибы
Любые грибы жареные грибы улучшат ваше блюдо. Самый простой вариант - доступные и вкусные шампиньоны.
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