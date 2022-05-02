Додайте це в гречану кашу і вона стане в кілька разів смачніше

У звичайну гречану кашу окрім вершкового масла можна додати інші інгредієнти, які зроблять вашу страву неперевершено смачною.

Сир

Ми звикли, що сир - це хороша добавка для макаронів. Але виявляється, гречану кашу також можна вдосконалити за допомогою сиру. Кулінари впевнені - цей трюк спрацює на всі сто відсотків.

Сир можна вводити як у щойно зварену гречку, так і у вчорашню - потріть в тарілку сир і поставте в мікрохвильовку.

Піджарка

Якщо сир може бути в холодильнику не щодня, то цибуля й морква точно знайдуться. Якщо обсмажити овочі з додаванням спецій, то смак у гарніру стане набагато смачніший звичайного.

Гриби

Будь-які гриби смажені гриби покращать вашу страву. Найпростіший варіант - доступні і смачні печериці.