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Додайте це в гречану кашу і вона стане в кілька разів смачніше

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Понеділок 02 травня 2022 13:43
Додайте це в гречану кашу і вона стане в кілька разів смачніше Фото: Гречку треба готувати саме так (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

У звичайну гречану кашу окрім вершкового масла можна додати інші інгредієнти, які зроблять вашу страву неперевершено смачною.

Про це пише Ukr.Media.

Сир

Ми звикли, що сир - це хороша добавка для макаронів. Але виявляється, гречану кашу також можна вдосконалити за допомогою сиру. Кулінари впевнені - цей трюк спрацює на всі сто відсотків.

Сир можна вводити як у щойно зварену гречку, так і у вчорашню - потріть в тарілку сир і поставте в мікрохвильовку.

Піджарка

Якщо сир може бути в холодильнику не щодня, то цибуля й морква точно знайдуться. Якщо обсмажити овочі з додаванням спецій, то смак у гарніру стане набагато смачніший звичайного.

Гриби

Будь-які гриби смажені гриби покращать вашу страву. Найпростіший варіант - доступні і смачні печериці.

Раніше доктор Комаровський розповів, яка каша є найшкідливішою.

Також ми писали, які помилки в приготуванні їжі не можна допускати.

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