Додайте це в гречану кашу і вона стане в кілька разів смачніше
У звичайну гречану кашу окрім вершкового масла можна додати інші інгредієнти, які зроблять вашу страву неперевершено смачною.
Про це пише Ukr.Media.
Сир
Ми звикли, що сир - це хороша добавка для макаронів. Але виявляється, гречану кашу також можна вдосконалити за допомогою сиру. Кулінари впевнені - цей трюк спрацює на всі сто відсотків.
Сир можна вводити як у щойно зварену гречку, так і у вчорашню - потріть в тарілку сир і поставте в мікрохвильовку.
Піджарка
Якщо сир може бути в холодильнику не щодня, то цибуля й морква точно знайдуться. Якщо обсмажити овочі з додаванням спецій, то смак у гарніру стане набагато смачніший звичайного.
Гриби
Будь-які гриби смажені гриби покращать вашу страву. Найпростіший варіант - доступні і смачні печериці.
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