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Такие ошибки при приготовлении пищи ежедневно допускает почти каждый из нас

Новина українською →
Воскресенье 01 мая 2022 22:08
Такие ошибки при приготовлении пищи ежедневно допускает почти каждый из нас Фото: эти ошибки при приготовлении пищи ежедневно допускает почти каждый из нас (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Почти каждый из нас допускает массу ошибок при приготовлении пищи ежедневно. Некоторые из них очень очевидны, а о некоторых мы можем и не догадываться.

Об этом пишет Ukr.media.

Неправильно промываем рис

Промывать рис надо тщательно и несколько раз. А в воду обязательно надо добавлять соль. Именно так делают опытные кулинары.

Не добавляем соли в кофе

Это еще одно важное упущение. Маленькая щепотка соли сбалансирует вкус и сделает натуральный кофе мягче и интереснее.

Не запекаем свеклу в микроволновке

Чаще всего мы свеклу именно отвариваем. Так мы сэкономим кучу времени. Немного надрезанный корнеплод заверните в пергаментную бумагу и запекайте в микроволновке около пяти минут.

Не вынимаем вовремя лавровый лист

Эта приправа, находясь долгое время в блюде, может изменить или испортить вкус. Поэтому лучше лавровый лист вовремя вынуть.

Не вымачиваем картофель в воде

Так картофель избавится от лишнего крахмала - станет более полезным, а вкус и текстура готового блюда изменится.

Не кладем деревянную ложку на кастрюлю

Что молоко не "убегало" или вам не приходилось постоянно открывать и закрывать кастрюлю крышкой, можно просто положить поперек деревянную ложку.

Ранее мы писали, что такое спирулина, и почему ее надо есть каждый день.

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