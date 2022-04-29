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Не варка и не жарка. Вот как на самом деле надо готовить пельмени

Новина українською →
Пятница 29 апреля 2022 22:20
Не варка и не жарка. Вот как на самом деле надо готовить пельмени Фото: Как правильно готовить пельмени (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Самые вкусные пельмени можно приготовить способом альтернативным привычной нам варке или менее привычной, но знакомой жарке.

Об этом пишет Ukr.media.

Оба самых популярных способов готовки имеют ряд недостатков. Так, при варке в воде пельмени часто развариваются или же тесто не успевает провариться. Бывает, что блюдо превращается в совсем неаппетитную массу.

Если вы обжариваете пельмени, шансов, что они распадутся и расплывутся, меньше. Однако при таком способе вы получите избыток жира, что не самое полезное для здоровья.

Эксперты предлагают третий способ: приготовить пельмени на пару

Это можно сделать в пароварке, или в мультиварке, которая обычно оснащена специальной накладкой на чашу.

Можно приготовить в пароварке, которую ставят на кастрюлю с водой.

Если и этого нет, приготовьте пельмени на натянутой на кастрюлю марле (как для вареников на пару).

В воду для варки можно добавить любимые специи, лавровый лист

При приготовлении на пару пельмени точно не развалятся и не пригорят, а также сохранят свои питательные свойства.

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