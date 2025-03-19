День народження Ліни Костенко: як виглядає та живе легендарна поетеса (фото)

Де та як живе Ліна Костенко

Не секрет, що поетеса веде закритий спосіб життя. Вона рідко з'являється на публіці чи дає інтерв'ю. В соцмережах видатну авторку теж шукати не варто - її там немає. Останні роки вона проживає в Києві, де продовжує працювати над своїми літературними творами.

Ліна Костенко не припиняє творчої діяльності. Днями у столичному Будинку кіно відбулася презентація нового видання роману "Берестечко", над яким вона працювала останні три десятиліття. Сама Ліна Василівна на заході присутня не була, залишилася вдома.

Останні фото Ліни Костенко

Ліна Костенко зберігає стриманість у всьому, що стосується особистого. Вона не коментує публічно теми політики чи соціального життя. Рідні підтримують її приватність, а донька, літературознавиця Оксана Пахльовська, відгукується про маму з великою шаною.

Востаннє фотографією з Ліною Костенко ділився письменник Сергій Жадан, який також долучився до ЗСУ. Він завітав до поетеси додому в листопаді 2024 року, щоб записати інтерв'ю. Вона виглядала бадьоро в блакитній блузі з квітами та синій кофті.

"Ліна Василівна має дуже гострий розум, неймовірне почуття іронії та самоіронії, неймовірну чітку пам'ять. Вона згадала багато цікавого і багато цікавого розповіла. Сподіваюся, вийде цікавий випуск", - розповідав про зустріч Жадан.

Сергій Жадан та Ліна Костенко (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

У травні того ж року вдалося побачити рідкісні фото з квартири Ліни Костенко. Тоді вона та Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва. Вручення відповідних нагород мером столиці проходило вдома у поетеси.

Ліна Костенко в травні 2024 року (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Також у торішній день народження зірку української поезії вітав український поет і директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Іван Малкович. Він показав у мережі, як виглядала Ліна Василівна.

Ліна Костенко у 94 роки (фото: instagram.com/ababahalamaha)

Костенко про життя в умовах війни

Останнє відеоінтерв'ю поетеса дала у 2022-му році, коли їй вручали Орден почесного легіону Франції. Тоді вона розповідала, що вибухів не боїться, продовжує творити. Зокрема працювала над "великою книжкою віршів та осмислень".

"Я належу до покоління, яке пережило Другу світову війну, і мені оці бомби о четвертій годині ранку звичні з мого дитинства. І тепер я знову почула ті сами бомби - тільки страшніші. Але я не злякалася. Жодного разу не пішла в укриття. Натомість весь час писала. Перший місяць, звісно, стежила за кожним кроком цієї війни, але потім взяла себе в руки і почала писати", - так своє життя описувала на початку повномасштабного вторгнення Костенко.

З кожним роком творчість Ліни Костенко не втрачає своєї сили - книги відомої шістдесятниці перевидають, вірші цитують, а її думки впливають на покоління українців.

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