10 пісень на вірші Ліни Костенко, які має почути кожен

Вже скоро, 19 березня, легендарна поетеса Ліна Костенко відзначатиме 95-річчя. Її вірші та добірки неймовірно популярні, їх вчать школярі, ними захоплюються дорослі. А ще її поезії покладено на чимало музичних композицій.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас кращі пісні на вірші Костенко, які торкнуться серця та вразять глибиною.

Які поезії Ліни Костенко стали піснями

Костенко - це не просто поетеса, а справжній символ української літератури. І тому пісні, в яких є її вірші, виходять глибокими й щемливими.

KOZAK SYSTEM - "Крила"

"Знімали просто телефоном у день сонячного затемнення на могилі Тараса Шевченка у Каневі", - розповідали музиканти про пісню, яку вони представили до дня народження Костенко.

Jamala - "Неандертальці"

Співачка зізнавалася, що дуже хотіла створити пісню саме з рядками цього віршу. Вона писала Костенко, аби поетеса дозволила це зробити.

Артем Пивоваров - "Валторна"

"Дякую Ліні Костенко та її команді за те, що довірилися мені, дозволивши покласти вірш неймовірної поетеси на музику. Велика кількість людей вклала душу та любов у цю роботу", - говорив артист.

ROXOLANA - "Очима"

"Життя ішло, минуло той перон.

Гукала тиша рупором вокзальним.

Багато слів написано пером.

Несказане лишилось несказанним".

Оксана Муха - "Вечірнє Сонце"

"Мусили скластись зірки: Ліна Василівна дала дозвіл, Ліля Кобільник створила мелодію, Дмитро Кацал заранжував, а я дозріла до цих змістів. Мені потрібно було прожити ці тексти: на це пішов час... Вірші Ліни Костенко є не лише іконою, величчю, еліксиром змісту - я через них бачу ту красиву і неймовірну жінку, що себе у них розчинила", - розповідала співачка.

BRUTTO - "Вечірнє сонце"

"Вечірнє сонце, дякую за день!

Вечірнє сонце, дякую за втому.

За тих лісів просвітлений Едем

за волошку в житі золотому.

За твій світанок, і за твій зеніт,

і за мої обпечені зеніти".

Фіолет - "Спини Мене"

"Україна має своїх культових поетів: як з минулого, так і з буремного сучасного. Наш альбом це і експеримент внутрішній, майже інтимний, і водночас - щирий жест популяризації рідного, крутого і концептуального. Сам звук роботи тяжіє до ambient як такого, з легкими пост-роковими відголосками", - розповів лідер гурту Сергій "Колос" Мартинюк про альбом, в який увійшли пісні на вірші відомих письменників.

Віталій Козловський - "Небачене побачено"

"І все на світі треба пережити,

І кожен фініш - це, по суті, старт,

І наперед не треба ворожити,

І за минулим плакати не варт".

Ольга Богомолець - "Напитись голосу"

Пісня вийшла у 1997 році в альбомі співачки "Осінній день". Ніжний та романтичний вірш отримав гітарну мелодію, яка вдало підкреслила його глибину.

Ольга Богомолець - "Двори стоять"

"Двори стоять у хуртовині айстр!

Яка рожева й синя хуртовина!

Але чомусь я думаю про Вас

- Я Вас давно забути вже повинна.

Але чомусь я думаю про Вас

- Я вас давно забути вже повинна".

Хто така Ліна Костенко

Ліна Костенко - видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка, народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищів, Київська область. Вона - представниця покоління "шістдесятників" та одна з найавторитетніших голосів української літератури.

Найвідоміші її твори - роман у віршах "Маруся Чурай", поетична збірка "Над берегами вічної ріки", а також перший прозовий роман "Записки українського самашедшого". Через відкриту громадянську позицію її твори не друкували впродовж 16 років за часів радянської цензури. Костенко відома своєю принциповістю - вона відмовилася від звання Героя України та уникає публічності, вважаючи, що її творчість має говорити сама за себе.

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