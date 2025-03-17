10 пісень на вірші Ліни Костенко, які має почути кожен
Вже скоро, 19 березня, легендарна поетеса Ліна Костенко відзначатиме 95-річчя. Її вірші та добірки неймовірно популярні, їх вчать школярі, ними захоплюються дорослі. А ще її поезії покладено на чимало музичних композицій.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас кращі пісні на вірші Костенко, які торкнуться серця та вразять глибиною.
Які поезії Ліни Костенко стали піснями
Костенко - це не просто поетеса, а справжній символ української літератури. І тому пісні, в яких є її вірші, виходять глибокими й щемливими.
KOZAK SYSTEM - "Крила"
"Знімали просто телефоном у день сонячного затемнення на могилі Тараса Шевченка у Каневі", - розповідали музиканти про пісню, яку вони представили до дня народження Костенко.
Jamala - "Неандертальці"
Співачка зізнавалася, що дуже хотіла створити пісню саме з рядками цього віршу. Вона писала Костенко, аби поетеса дозволила це зробити.
Артем Пивоваров - "Валторна"
"Дякую Ліні Костенко та її команді за те, що довірилися мені, дозволивши покласти вірш неймовірної поетеси на музику. Велика кількість людей вклала душу та любов у цю роботу", - говорив артист.
ROXOLANA - "Очима"
"Життя ішло, минуло той перон.
Гукала тиша рупором вокзальним.
Багато слів написано пером.
Несказане лишилось несказанним".
Оксана Муха - "Вечірнє Сонце"
"Мусили скластись зірки: Ліна Василівна дала дозвіл, Ліля Кобільник створила мелодію, Дмитро Кацал заранжував, а я дозріла до цих змістів. Мені потрібно було прожити ці тексти: на це пішов час... Вірші Ліни Костенко є не лише іконою, величчю, еліксиром змісту - я через них бачу ту красиву і неймовірну жінку, що себе у них розчинила", - розповідала співачка.
BRUTTO - "Вечірнє сонце"
"Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
за волошку в житі золотому.
За твій світанок, і за твій зеніт,
і за мої обпечені зеніти".
Фіолет - "Спини Мене"
"Україна має своїх культових поетів: як з минулого, так і з буремного сучасного. Наш альбом це і експеримент внутрішній, майже інтимний, і водночас - щирий жест популяризації рідного, крутого і концептуального. Сам звук роботи тяжіє до ambient як такого, з легкими пост-роковими відголосками", - розповів лідер гурту Сергій "Колос" Мартинюк про альбом, в який увійшли пісні на вірші відомих письменників.
Віталій Козловський - "Небачене побачено"
"І все на світі треба пережити,
І кожен фініш - це, по суті, старт,
І наперед не треба ворожити,
І за минулим плакати не варт".
Ольга Богомолець - "Напитись голосу"
Пісня вийшла у 1997 році в альбомі співачки "Осінній день". Ніжний та романтичний вірш отримав гітарну мелодію, яка вдало підкреслила його глибину.
Ольга Богомолець - "Двори стоять"
"Двори стоять у хуртовині айстр!
Яка рожева й синя хуртовина!
Але чомусь я думаю про Вас
- Я Вас давно забути вже повинна.
Але чомусь я думаю про Вас
- Я вас давно забути вже повинна".
Хто така Ліна Костенко
Ліна Костенко - видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка, народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищів, Київська область. Вона - представниця покоління "шістдесятників" та одна з найавторитетніших голосів української літератури.
Найвідоміші її твори - роман у віршах "Маруся Чурай", поетична збірка "Над берегами вічної ріки", а також перший прозовий роман "Записки українського самашедшого". Через відкриту громадянську позицію її твори не друкували впродовж 16 років за часів радянської цензури. Костенко відома своєю принциповістю - вона відмовилася від звання Героя України та уникає публічності, вважаючи, що її творчість має говорити сама за себе.
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