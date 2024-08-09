Відома письменниця зробила гучну заяву про Ліну Костенко: "Сталін в мініатюрі"

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), Забужко висловилася про Костенко в інтерв'ю Еммі Антонюк, яке вже вийшло на її YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись".

"Може говорити все, що заманеться"

Під час розмови Антонюк пригадала слова Забужко про фемінізм та те, що письменницям, які демонстративно від нього дистанціюються, вона не вірить. У приклад Емма навела Костенко.

"Знаєте, я давно вже перестала стежити за тим, що Ліна Костенко говорить і чому вона це говорить. Вона має, скільки там, 94 роки. І може говорити все, що їй заманеться. Просто не робіть із цього уроків для себе", - заявила Забужко.

При цьому письменниця зазначила, що критикує Костенко, хоча і робить це нечасто, не через те, що її побоюється. Також Забужко згадала книгу "Записки українського самашедшого". Цю збірку Костенко видала після 20-річного "мовчання".

Забужко розкритикувала Костенко (скріншот)

"Я не часто її критикую, не бачу приводів щось критикувати. Останній раз, коли вона публікувала щось, що викликало якусь суспільну контроверсію, це були ці самі, прости Господи, "Записки самашедшого", - пригадала Забужко.

"Я відмовляюсь це обговорювати. Я перепрошую, це радше сумно, і краще б вона цього не писала, і краще б вона написала, скажімо, якісь чесні спогади або ще щось таке", - додала вона.

"Сталін в мініатюрі"

Після цього Забужко висловилася про минуле Костенко. Вона заявила, що письменниця мала великий вплив на багатьох.

"Вам сьогодні дістався слабкий відбиток тої абсолютної влади, яку вона мала у 80-ті роки. От в роки моєї літературної юності, це був, ну я не знаю, товариш Сталін в мініатюрі. От як вона скаже, так і буде", - заявила Забужко.

"От кожне слово переказувалося, кожне слово ставало законом, кожне слово було легендою: і кого карати, кого милувати, кому книжку видавати, кого навпаки навіки похоронити, кого ніколи не випускати за кордон. Бо Ліна Костенко сказала й іноземна комісія спілки взяла під козирок", - також сказала вона.

Ліна Костенко (фото: Getty images)

За словами письменниці, у Костенко "реально була магічна влада". Їй нібито "всипали дорогу від аеропорту трояндами". За словами Забужко, коли вона починала писати, то в цій сфері була "єдина зі своєї статі".

"Мені дійсно в молоді літа, коли вона була от єдиною в культурі, яку я успадковую. От ви приходите, ви дебютантка, молода жінка. І тут, в культурі, є одна універсальна, знаєте, як в християнстві про Діву Марію - єдина зі своєї статі", - зазначила письменниця.

"От є єдина своєї статі, абсолютно універсальна жіноча модель на яку всі повинні молитися", - пригадала вона.