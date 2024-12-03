Сергій Жадан зізнався, як йому вдалося вмовити на інтерв'ю Ліну Костенко: "Поставилася з повагою"

Кілька тижнів тому поет-військовослужбовець Сергій Жадан анонсував інтерв'ю з українською поетесою Ліною Костенко. Ця новина для багатьох стала несподіванкою, адже 94-річна письменниця - не з тих, хто охоче погоджується на інтерв'ю. Проте колезі таки вдалося її вмовити, і тепер Жадан прокоментував розмову з лауреаткою Шевченківської премії.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для YouTube-каналу "Бомбардир" пише про це детальніше.

Сергій Жадан висловився про інтерв'ю з Ліною Костенко

Так, поет розповыв, що Ліна Василівна поставилася до нього з повагою як до людини мобілізованої і погодилася на розмову.

"Їй хотілося передати вітання Харкову, нашій бригаді. Вона поставилася з повагою до мене, як до людини мобілізованої, і погодилася на цю розмову, за що їй велика повага. Ми не вмовляли - просто вийшло спонтанно, і вийшла цікава розмова. Ліна Василівна має дуже гострий розум, неймовірне почуття іронії та самоіронії, неймовірну чітку пам'ять. Вона згадала багато цікавого і багато цікавого розповіла. Сподіваюся, вийде цікавий випуск", - озвучив подробиці Жадан.

скриншоти з інтерв'ю

скриншоти з інтерв'ю

Більше того, виявляється, Костенко читає твори Сергія і, за його словами, не просто читає їх, а також аналізує. Вони поговорили і про це.

"Вона все читає і за всім стежить - і це справді дивовижно. Ми говорили з нею про мої "Арабески". Це було несподівано - я не знав, що вона їх читала. Не просто читала, а проаналізувала, і це цікаво було почути від неї", - висловився про це Сергій.

Наостанок поет відповів на питання інтерв'юера щодо того, якою він бачить українську літературу зараз і якою вона буде після закінчення повномасштабної війни.

"Щодо нових авторів - не так багато їх, як можна було б очікувати. Є багато авторів із великим фокусом на війну, що зрозуміло і виправдано. Але що буде далі - сказати важко. Думаю, що безперечно буде багато рефлексії на тему війни. Коли б вона не закінчилася, припускаю, що за цим піде хвиля якоїсь зовсім іншої літератури", - пояснив письменник.

Сергій Жадан записав розмову з Ліною Василівною Костенко (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Нагадаємо, 50-річний Сергій Жадан цієї весни оголосив про свою мобілізацію. Він долучився до бригади Національної гвардії України "Хартія". Також зірка продовжує паралельно займатися творчою діяльністю, залишається ведучим на радіо "Хартія" та активно долучається до благодійних ініціатив.

Літературні твори митця відзначені численними національними і міжнародними нагородами, перекладені на понад 20 мов, і це зробило його одним із найвідоміших письменників сучасності.

Крім того, Жадан займається музикою: він є фронтменом гуртів "Жадани і Собаки" та "Лінія Маннергейма".