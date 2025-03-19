День рождения Лины Костенко: как выглядит и живет легендарная поэтесса (фото)

Где и как живет Лина Костенко

Не секрет, что поэтесса ведет закрытый образ жизни. Она редко появляется на публике или дает интервью. В соцсетях выдающегося автора тоже искать не стоит - ее там нет. Последние годы она проживает в Киеве, где продолжает работать над своими литературными произведениями.

Лина Костенко не прекращает творческой деятельности. На днях в столичном Доме кино состоялась презентация нового издания романа "Берестечко", над которым она работала последние три десятилетия. Сама Лина Васильевна на мероприятии присутствовала не была, осталась дома.

Последние фото Лины Костенко

Лина Костенко сохраняет сдержанность во всем, что касается личного. Она не комментирует публично темы политики или социальной жизни. Родные поддерживают ее приватность, а дочь, литературовед Оксана Пахлевская, отзывается о маме с большим уважением.

Последний раз фотографией с Линой Костенко делился писатель Сергей Жадан, который также присоединился к ВСУ. Он посетил поэтессу домой в ноябре 2024 года, чтобы записать интервью. Она выглядела бодро в голубой блузе с цветами и синей кофте.

"Лина Васильевна имеет очень острый ум, невероятное чувство иронии и самоиронии, невероятную четкую память. Она вспомнила много интересного и много интересного рассказала. Надеюсь, получится интересный выпуск", - рассказывал о встрече Жадан.

Сергей Жадан и Лина Костенко (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

В мае того же года удалось увидеть редкостные фото из квартиры Лины Костенко. Тогда она и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева. Вручение соответствующих наград мэром столицы проходило дома у поэтессы.

Лина Костенко в мае 2024 года (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Также в прошлогодний день рождения звезду украинской поэзии поздравлял украинский поэт и директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович. Он показал в сети, как выглядела Лина Васильевна.

Лина Костенко в 94 года (фото: instagram.com/ababahalamaha)

Костенко о жизни в условиях войны

Последнее видеоинтервью поэтесса дала в 2022-м году, когда ей вручали Орден почетного легиона Франции. Тогда она рассказывала, что взрывов не боится, продолжает творить. В частности работала над "большой книгой стихов и осмыслений".

"Я принадлежу к поколению, которое пережило Вторую мировую войну, и мне эти бомбы в четыре часа утра привычны с моего детства. И теперь я снова услышала те же бомбы - только страшнее. Но я не испугалась. Ни разу не пошла в укрытие. Вместо этого все время писала. Первый месяц, конечно, следила за каждым шагом этой войны, но потом взяла себя в руки и начала писать", - так свою жизнь описывала в начале полномасштабного вторжения Костенко.

С каждым годом творчество Лины Костенко не теряет своей силы - книги известной шестидесятницы переиздают, стихи цитируют, а ее мысли влияют на поколения украинцев.

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