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Под Днепром мужчина поймал гигантского толстолобика: таскал по водоему 30 минут

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Днепр, Среда 17 ноября 2021 20:01
Под Днепром мужчина поймал гигантского толстолобика: таскал по водоему 30 минут Коллаж РБК-Украина: под Днепром рыбак поймал огромного толстолобика
Автор: Роман Мирончук

В Верховцево Днепропетровской области в ставке Первомайский рыбак поймал гигантского толстолобика, который весит 37 килограммов. Чтобы вытащить огромную рыбу на берег понадобилось 30 минут.

Об этом сообщает "Информатор".

Опытный рыбак Владимир Макаренко рассказал, что сначала долго забрасывал маленькую наживку, на которую ему удалось поймать щуку. Но потом он решил сменить наживку на чуть большую и это дало результат.

Под Днепром мужчина поймал гигантского толстолобика: таскал по водоему 30 минут

Под Днепром рыбак поймал огромного толстолобика (фото: dp.informator.ua)

Мужчина рассказал, что удочка чуть не оборвалась. Он подсек ее и начался бой с гигантской рыбой, которая не хотела, чтобы ее вытащили из воды.

После 20-30 минут такой борьбы он все-таки одержал победу и 37 килограммовый толстолобик оказался на берегу. Длина рыбы составила 105 сантиметров.

Под Днепром мужчина поймал гигантского толстолобика: таскал по водоему 30 минутПод Днепром мужчина поймал гигантского толстолобика: таскал по водоему 30 минут

Под Днепром рыбак поймал огромного толстолобика (фото: dp.informator.ua)

На радостях мужчина отдал соседним рыболовам щуку, которую ранее словил, и поехал показывать семье гигантского толстолобика.

Под Днепром мужчина поймал гигантского толстолобика: таскал по водоему 30 минут

Щука, которую Владимир отдал рыбакам (фото: dp.informator.ua)

Напомним, в Киеве в Андреевском озере зафиксировали массовую гибель рыбы. Местные жители говорят о том, что в воду слили какие-то химические вещества.

Мы также писали о том, что известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал самую опасную рыбу. Кроме того, он рассказал о рыбе, которая полезна для организма, и сколько ее необходимо употреблять.

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Владимир Рыбак Днепропетровская область
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