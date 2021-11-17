Під Дніпром чоловік упіймав гігантського товстолобика: тягав водоймою 30 хвилин

У Верхівцевому Дніпропетровської області в ставку Первомайський рибалка зловив гігантського товстолобика, який важить 37 кілограмів. Щоб витягнути величезну рибу на берег знадобилося 30 хвилин.

Досвідчений рибалка Володимир Макаренко розповів, що спочатку довго закидав маленьку наживку, на яку йому вдалося зловити щуку. Але потім він вирішив змінити наживку на трохи більшу і це дало результат.

Під Дніпром рибалка зловив величезного товстолобика (фото: dp.informator.ua)

Чоловік розповів, що вудка мало не обірвалася. Він підсік її і почався бій з гігантською рибою, яка не хотіла, щоб її витягли з води.

Після 20-30 хвилин такої боротьби він все ж здобув перемогу і 37 кілограмовий товстолобик опинився на березі. Довжина риби склала 105 сантиметрів.

Під Дніпром рибалка зловив величезного товстолобика (фото: dp.informator.ua)

На радощах чоловік віддав сусіднім рибалкам щуку, яку раніше зловив, і поїхав показувати родині гігантського товстолобика.

Щука, яку Володимир віддав рибалкам (фото: dp.informator.ua)