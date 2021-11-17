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Під Дніпром чоловік упіймав гігантського товстолобика: тягав водоймою 30 хвилин

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Дніпро, Середа 17 листопада 2021 20:01
Під Дніпром чоловік упіймав гігантського товстолобика: тягав водоймою 30 хвилин Колаж РБК-Україна: під Дніпром рибалка зловив величезного товстолобика
Автор: Роман Мирончук

У Верхівцевому Дніпропетровської області в ставку Первомайський рибалка зловив гігантського товстолобика, який важить 37 кілограмів. Щоб витягнути величезну рибу на берег знадобилося 30 хвилин.

Про це повідомляє "Інформатор".

Досвідчений рибалка Володимир Макаренко розповів, що спочатку довго закидав маленьку наживку, на яку йому вдалося зловити щуку. Але потім він вирішив змінити наживку на трохи більшу і це дало результат.

Під Дніпром чоловік упіймав гігантського товстолобика: тягав водоймою 30 хвилин

Під Дніпром рибалка зловив величезного товстолобика (фото: dp.informator.ua)

Чоловік розповів, що вудка мало не обірвалася. Він підсік її і почався бій з гігантською рибою, яка не хотіла, щоб її витягли з води.

Після 20-30 хвилин такої боротьби він все ж здобув перемогу і 37 кілограмовий товстолобик опинився на березі. Довжина риби склала 105 сантиметрів.

Під Дніпром чоловік упіймав гігантського товстолобика: тягав водоймою 30 хвилинПід Дніпром чоловік упіймав гігантського товстолобика: тягав водоймою 30 хвилин

Під Дніпром рибалка зловив величезного товстолобика (фото: dp.informator.ua)

На радощах чоловік віддав сусіднім рибалкам щуку, яку раніше зловив, і поїхав показувати родині гігантського товстолобика.

Під Дніпром чоловік упіймав гігантського товстолобика: тягав водоймою 30 хвилин

Щука, яку Володимир віддав рибалкам (фото: dp.informator.ua)

Нагадаємо, у Києві в Андріївському озері зафіксували масову загибель риби. Місцеві жителі говорять про те, що у воду злили якісь хімічні речовини.

Ми також писали про те, що відомий український педіатр Євген Комаровський назвав найнебезпечнішу рибу. Крім того, він розповів про рибу, яка корисна для організму, і скільки її необхідно вживати.

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Володимир Рибак Днепропетровская область
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