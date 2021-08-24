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Под Днепром в дом залезла змея: "услышали, как что-то упало у двери" (фото)

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Сурско-Михайловка, Вторник 24 августа 2021 16:08
Под Днепром в дом залезла змея: "услышали, как что-то упало у двери" (фото) Под Днепром в дачный дом залезла змея (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В селе Сурско-Михайловка Днепропетровской области на даче с навеса над входной дверью упала змея.

Об этом сообщил пользователь Сергей Леонидович в Facebook-сообществе "Лягушки, ящерицы и змеи".

По словам мужчины, на даче его брата змея свалилась буквально с входной двери. Люди выловили змею и отнесли ее в лесополосу возле леса.

"Услышали, как что - то упало, обернулись, а это - змейка", - рассказал очевидец.

Как отметил мужчина, у змеи глаза маленькие и круглые. Также она была не агрессивна.

Под Днепром в дом залезла змея: &quot;услышали, как что-то упало у двери&quot; (фото)Под Днепром в дом залезла змея: &quot;услышали, как что-то упало у двери&quot; (фото)В дом под Днепром залезла змея (фото: facebook.com/groups)

В комментариях пользователи пишут, что на фото - медянка. Эта змея является неядовитой и безопасной для людей.

  • Это медянка. У нее брюшко немного красноватое. У полоза окраска светлее и с зеленоватым оттенком и брюхо белое. А вот за сарматского полоза не знал, у нас их много;
  • Медянка, 100% уверенная;
  • Фото настолько четкое, что здесь невозможно ошибиться. На фото медянка обыкновенная;
  • Медянка так же как и уж, неядовитая и безопасная для человека змея.

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