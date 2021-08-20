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Украинцев напугала "гусеница, скрещенная с ужом": видео необычного создания

Новина українською →
Ровно, Пятница 20 августа 2021 18:04
Украинцев напугала "гусеница, скрещенная с ужом": видео необычного создания В Ровно обнаружили необычную гусеницу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Ровно местные жители заметили странную гусеницу. В сети большинство считает, что это гусеница скрещенная со змеей.

Видео опубликовали в Instagram-сообществе "rivne_1283".

Так, гусеницу-змею можно встретить в тропических лесах Центральной Америки. Но этих бабочек видели и в северной части Южной Америки (Колумбия, Эквадор, Боливия, Гайана). В основном живут они на деревьях.

Однако, в комментариях большая часть склоняется к мнению, что это гусеница винного бражника. Насекомые распространены в Европе, включая юг Урала. Встречаются в Турции, Иране, Средней Азии, Индии, Корее, Японии и Китае. Обитает в садах, на опушке леса, обочинах дорог.

Если эту гусеницу напугать, то она сразу втягивает голову и напоминает сегмент с рисунком глаз. В частности от этого они и становятся похожими на голову змеи с глазами отпугивающей незваных хищников.

Украинцев напугала &quot;гусеница, скрещенная с ужом&quot;: видео необычного созданияУкраинцев напугала &quot;гусеница, скрещенная с ужом&quot;: видео необычного созданияГусеница винного бражника (фото: wikipedia.org)

Ранее мы сообщали, что в Харьковском метро заметили лису.

Также в Киеве зафиксировали три случая редкой болезни, которая передается через укусы комаров.

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