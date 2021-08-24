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Під Дніпром у будинок залізла змія: "почули, як щось впало біля дверей" (фото)

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Сурсько-Михайлівка, Вівторок 24 серпня 2021 16:08
Під Дніпром у будинок залізла змія: "почули, як щось впало біля дверей" (фото) Під Дніпром у дачний будинок залізла змія (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Сурсько-Михайлівка Дніпропетровської області на дачі з навісу над вхідними дверима впала змія.

Про це повідомив користувач Сергій Леонідович у Facebook-спільноті "Жаби, ящірки та змії".

За словами чоловіка, на дачі його брата змія звалилась буквально з вхідних дверей. Люди виловили змію та віднесли її у лісосмугу біля лісу.

"Почули, як щось впало, обернулись, а це - змійка", - розповів очевидець.

Як зазначив чоловік, у змії очі маленькі та круглі. Також вона була не агресивна.

Під Дніпром у будинок залізла змія: &quot;почули, як щось впало біля дверей&quot; (фото)Під Дніпром у будинок залізла змія: &quot;почули, як щось впало біля дверей&quot; (фото)У будинок під Дніпром залізла змія (фото: facebook.com/groups)

У коментарях користувачі пишуть, що на фото - мідянка. Ця змія є неотруйною та безпечною для людей.

  • Це мідянка. У неї черевце трохи червонувате. У полоза забарвлення світліше і з зеленуватим відтінком і черево біле. А ось за сарматського полоза не знав, у нас їх багато;
  • Мідянка, 100% впевнена;
  • Фото настільки чітке, що тут неможливо помилитись. На фото мідянка звичайна;
  • Мідянка так само як і вуж, неотруйна і безпечна для людини змія.

Раніше ми повідомляли, що українців налякала "гусінь, схрещена з вужем".

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