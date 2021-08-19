В Полтаве в квартире на 8 этаже женщина нашла удава: видео неожиданности
В Полтаве женщина на 8 этаже своей квартиры нашла метрового удава.
Об этом информирует телеканал ИРТ.
Так, при виде пресмыкающегося женщина сразу позвонила к чрезвычайников.
Как рассказала жительница, недавно в квартире проводился ремонт, а именно меняли трубы. Пока неизвестно, как удав попал на 8-й этаж многоэтажки.
Через некоторое время пресмыкающееся доставили в Полтавский областной эколого-натуралистический центр, где поместили в террариум. Уже там специалисты выяснили, что это аргентинский радужный удав.
Что известно об удаве
По словам заведующей отделом биологии и методической работы натуралистического центра Людмилы Брижак, удава кто-то держал у себя дома, ведь они водятся только в дикой природе. В частности, их родина - это Центральная Америка, Северная Бразилия. Водятся они в тропических лесах, в кустарниках, вблизи предгорья.
Кроме того, едят удавы мышей, по одной в неделю. Однако, активное пресмыкающееся обычно в ночи.
Хозяева экзотического животного пока не нашлись.
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