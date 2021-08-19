ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Полтаве в квартире на 8 этаже женщина нашла удава: видео неожиданности

Новина українською →
Полтава, Четверг 19 августа 2021 18:06
В Полтаве в квартире на 8 этаже женщина нашла удава: видео неожиданности Женщина на 8-этаже свои квартиры нашла удава (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Полтаве женщина на 8 этаже своей квартиры нашла метрового удава.

Об этом информирует телеканал ИРТ.

Так, при виде пресмыкающегося женщина сразу позвонила к чрезвычайников.

Как рассказала жительница, недавно в квартире проводился ремонт, а именно меняли трубы. Пока неизвестно, как удав попал на 8-й этаж многоэтажки.

Через некоторое время пресмыкающееся доставили в Полтавский областной эколого-натуралистический центр, где поместили в террариум. Уже там специалисты выяснили, что это аргентинский радужный удав.

Что известно об удаве

По словам заведующей отделом биологии и методической работы натуралистического центра Людмилы Брижак, удава кто-то держал у себя дома, ведь они водятся только в дикой природе. В частности, их родина - это Центральная Америка, Северная Бразилия. Водятся они в тропических лесах, в кустарниках, вблизи предгорья.

Кроме того, едят удавы мышей, по одной в неделю. Однако, активное пресмыкающееся обычно в ночи.

Хозяева экзотического животного пока не нашлись.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве рассказали, что делать при укусе змеи.

Также во Львовской области двое детей попали в больницу укус змеи.

Читайте РБК-Украина в Google News
змея удав
LITE
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника
Яблочный спас 2021: что сегодня нельзя делать и главные приметы праздника