"Для когось це просто цукерки". У мережі вибухнув скандал із солодощами "да Вінчі", але є нюанс (фото)

У мережі виник скандал із цукерками, які називаються "да Вінчі". Багато українців асоціюють назву із загиблим військовим Дмитром Коцюбайлом, однак усе виявилося не так, як здається на перший погляд.
РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, у чому полягає скандал.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Facebook-допис письменника Мартина Якуба, сайт компанії "Смак життя".
Письменник Мартин Якуб помітив у соціальних мережах рекламу корисних солодощів без цукру. Шоколадно-горіхові цукерки мають назву "да Вінчі".
"От про що, кого ви подумали, коли побачили цю рекламу? Про Леонардо Да Вінчі? Я - ні. Для мене Да Вінчі - це Герой Дмитро Коцюбайло", - написав Якуб.
Реклама цукерок "да Вінчі" (скриншот: facebook.com/martyn.yakub.9)
Він переконаний, що маркетологи також про це знали, але все ж вирішили запустити продукт у продаж.
"Вони переконують, що це звичайний збіг, і що назвали цукерки на честь італійця давним-давно. Ок, припустімо. Але ж таргетована рекламна кампанія запущена саме з цим продуктом", - додає Мартин.
На сайті компанії можна знайти й інші цукерки з відомими іменами, проте всі вони стосуються світових художників: Малевич, Рафаель Санті, Клод Моне тощо.
У кондитерській є серія солодощів з іменами відомих художників (фото: sz.lviv.ua)
Тобто можна припустити, що й назва "да Вінчі" стосується Леонардо да Вінчі.
У коментарях до допису думки українців розділилися. Одні вбачають у назві цукерок болісну маніпуляцію, інші - лише згадку про відомого художника:
Свій коментар також дала й дослідниця української гастрономії Олена Брайченко.
"Є внутрішньокультурний контекст, який не враховувати, як мінімум, дивно", - написала вона.
Реакції на дискусію від самого виробника поки не було.
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