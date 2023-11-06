"Для кого-то это просто конфеты". В сети разразился скандал со сладостями "да Винчи", но есть нюанс (фото)

В сети возник скандал с конфетами, которые называются "да Винчи". Многие украинцы ассоциируют название с погибшим военным Дмитрием Коцюбайлом, однако все оказалось не так, как кажется на первый взгляд.
РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, в чем заключается скандал.
При подготовке материала использовались источники: Facebook-пост писателя Мартына Якуба, сайт компании "Смак життя".
Писатель Мартын Якуб заметил в социальных сетях рекламу полезных сладостей без сахара. Шоколадно-ореховые конфеты называются "да Винчи".
"Вот о чем, о ком вы подумали, когда увидели эту рекламу? О Леонардо Да Винчи? Я - нет. Для меня Да Винчи - это Герой Дмитрий Коцюбайло", - написал Якуб.
Реклама конфет "да Винчи" (скриншот: facebook.com/martyn.yakub.9)
Он убежден, что маркетологи тоже об этом знали, но все же решили запустить продукт в продажу.
"Они убеждают, что это обычное совпадение, и что назвали конфеты в честь итальянца давным-давно. Ок, допустим. Но ведь таргетированная рекламная кампания запущена именно с этим продуктом", - добавляет Мартын.
На сайте компании можно найти другие конфеты с известными именами, однако все они касаются мировых художников: Малевич, Рафаэль Санти, Клод Моне и т. д.
В кондитерской есть серия сладостей с именами известных художников (фото: sz.lviv.ua)
То есть можно предположить, что и название "да Винчи" касается Леонардо да Винчи.
В комментариях к посту мнения украинцев разделились. Одни видят в названии конфет мучительную манипуляцию, другие - лишь упоминание известного художника:
Свой комментарий также дала и исследовательница украинской гастрономии Елена Брайченко.
"Есть внутрикультурный контекст, который не учитывать как минимум странно", - написала она.
Реакций на дискуссию от самого производителя пока не последовало.
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