Дивна істота щоночі навідується до жінки: вона вважає, що це чупакабра

Що відомо про моторошну тварину

30-річна Дженай Лінн розповіла, що у неї викликала "холодок по спині" тварина, що навідується до її будинку в Колорадо по вечорах. Коли вона розповіла знайомим, то їй не повірили й посміялися, що вона сплутала цю тварину з якоюсь іншою.

Однак за декілька днів Дженай змогла зняти моторошну тварину на відео. І передивляючись кадри цього відео, багато хто сказав, що це чупакабра.

"Я вперше побачила це минулого понеділка вдень - воно стояло на дорозі перед моїм будинком. Воно не тікало і не боялося мене, обернулося і подивилося на мене, я злякалася і сховалася в домі. Я розповіла всім про тварину, і ніхто мені не повірив", - розповіла жінка.

За декілька днів вона знову зустріла невідому тварину біля свого будинку.

"В суботу ввечері я приблизно о 20:00 рознесла воду та їжу для бродячих котів, які вештаються навколо. Потім відкрила штори у вітальні, і воно знову було там. Я вийшла на вулицю, щоб закричати та відлякати тварину, бо хвилювалася за котів. І записала на відео, як воно їсть котячу їжу. Воно весь час дивилося на мене очима і не боялося", - розповіла Дженай.

У мережі люди почали гадати, що це за тварина

Щоб зрозуміти, що це за тварина, жінка поділилася відео у соціальних мережах. Дехто одразу сказав, що це чупакабра - кровоссальний криптид з фольклору. Дехто сказав, що це скін-уолкер - відьма зі здатністю маскуватися під тварину, в яку вірять навахо, корінне населення південного заходу США.

Дженай додала, що вона досліджувала фото єнота, борсука, росомаху, коатмунді та різних ведмедів, але з жодним з цих видів немає у "таємного гостя" нічого подібного.

"Ось, чому це так страшно, тому що ніхто навіть не може сказати, що це таке", - каже вона.

Вона додала, що у тварини щуряча морда, очі дуже маленькі й далеко розставлені, довгий гострий ніс і рот, як у щурів. Руки та ноги довгі, тіло теж довге і шоколадно-коричневе хутро, густе та грубе, яке покриває усе тіло.

Сусіди також приходили подивитися на дивну тварину. Дехто зробив припущення, що це єнот з коростою, хворий на щось. Дженай не погоджується, бо каже, що бачить єнотів часто і немає з ними нічого спільного.

Що таке Ель Чупакабра

У перекладі з іспанської - "козосос", "козячий вампір", і це тварина з американського фольклору. Кажуть, що це чудовисько невеликих розмірів, яке нападає на тварин, особливо на кіз і п'є їхню кров.

Чупакабру часто описують як рептилоїдну істоту з шипами вздовж спини або як дивну безшерсту тварину з гострими зубами. В невеликих містах у Латинській Америці та південному заході США впевнені, що чупакабра дійсно існує.

Саме ця тварина несе відповідальність за дивні смерті тварин, коли тварини були повністю позбавлені крові. Вперше згадки про чупакабру з'явилися в Пуерто-Рико в 1975 році, коли на фермі за одну ніч загадковим чином загинули усі кури й в них не залишилося ні грама крові. Згодом чутки про загадкову тварину почали поширюватися в США та Мексиці, потім у Європі та навіть в Україні.

Попри відсутність наукових доказів, легенда про чупакабру залишається популярною у деяких місцевостях. Переважно люди, які її бачать, бачать собак, койотів, єнотів, лисиць, шакалів і навіть дикобразів, які хворі на коросту - шкірне захворювання, спричинене кліщами.

Також це можуть бути тварини з мутацією. У 2005 році фермер зловив у капкан істоту, яка нападала на його худобу і виявилося, що це - старий та лисий койот, який ще й дуже хворий.

Тварини з коростою мають сильну втрату шерсті, неприємний запах і вони більш сприйнятливі до бактеріальних інфекції. Внаслідок своєї слабкості коростяні тварини часто полюють на домашніх тварин, бо голодні.

Чи є чупакабра в Україні?

За останні 20 років було декілька повідомлень про чупакабру. Вперше про неї заговорили ще у 2003 році. І бачили дивну жахливу тварину у різних областях - переважно на заході країни та в центрі.

У Рівненській області у 2010 році невідома тварина напала на жінку, а перед тим - у сусідньому селі звір висмоктав кров у майже півсотні кроликів.

Вчені припускали, що це може бути мутант або тварина, з якою проводили біологічні експерименти.

"Знаю, що за радянської влади проводили багато дослідів із генної інженерії на засекречених військових базах", - припускав зооінженер Георгій Грищук.

Досвідчені мисливці казали, що це може бути тварина з мутаціями, яка мігрувала з Чорнобильської зони.